Buchen. (tra) Vor genau 300 Jahren kämpften die Buchener mit bloßen Händen und wassergefüllten Eimern gegen die größte Brandkatastrophe der Stadtgeschichte: Am späten Abend des 1. Septembers 1717 schlug der Blitz in den Kirchturm der Stadtkirche St. Oswald ein. Durch starken Westwind angefacht, rasten in der Nacht zum 2. September die Flammen durch Buchen und hinterließen unfassbare Zerstörung. Betroffen waren die Marktstraße, Obergasse, Linsengasse und Haagstraße bis hin zum Stadtturm.

Beim verheerenden Brand, der mehrere Tage und Nächte in der Stadt wütete, wurden insgesamt 124 Gebäude zerstört. Das Feuer fraß sich durch Wohnhäuser und Scheunen sowie durch öffentliche Gebäude wie das Rathaus, die Kirche und die Schule. Der Stadtturm wurde zerstört, und auch das "Klösterle" wurde beschädigt. Das Feuer war so verheerend, dass durch die starke Hitzeentwicklung sogar die Glocken der Stadtkirche schmolzen.

Eine Feuerwehr gab es 1717 nicht. Für das Löschen waren die Buchener selbst verantwortlich: Sie reichten in langen Menschenketten Wassereimer von Hand zu Hand. Obwohl nicht nur Buchener, sondern auch 100 Helfer aus Schneeberg und Amorbach Tag und Nacht gegen die Flammen kämpften, blieben von vielen Gebäuden nur rauchende Trümmerhaufen übrig. Noch zehn Tage nach dem Brand wurden die Bürger von der Sorge umgetrieben, dass sich die verkohlten Gebäudereste erneut entzünden könnten. Dass bei dem Brand keine Menschen ums Leben kamen, grenzt an ein Wunder: Alle schafften es rechtzeitig, sich auf das freie Feld zu retten. Auch die Tiere konnten mit viel Mühe aus ihren Ställen befreit werden. Die Ernte und das Saatgut, das für das nächste Jahr eingelagert war, waren jedoch verloren.

Die schwersten Gebäudeschäden gab es in der Marktstraße, wo viele Häuser komplett zerstört waren. Auch die Wirtschaften "Löwen", "Riesen" und "Ross" waren zu Schaden gekommen. Etliche Buchener hatten alles verloren und mussten wegziehen, weil sie sich den Wiederaufbau ihrer Häuser nicht leisten konnten. Die dringendsten Aufbauarbeiten mussten noch vor Wintereinbruch erledigt werden. Als Baumaterial wurden hierbei Ziegel verwendet, die man aus der Stadtmauer herausgebrochen hatte.

Beim Wiederaufbau der Markstraße legte man Wert auf eine "Regularität" der Häuser. Die Zeiten, in denen jeder nach "seiner Fantasie" bauen konnte, waren vorbei. Vom Stadtturm bis zum Marktplatz wurde auf klare Linien geachtet.

Trotz - oder gerade wegen - der Vorgaben kam es zu Querelen und Streitigkeiten. So beharrte der "Riesen"-Wirt darauf, dass sein Nachbar ihm den Blick aufs Wirtshaus verbaue, während der Nachbar betonte, dass er wegen der Regularien nicht anders bauen könne ...

Dass der Brand und der Wiederaufbau ein großes Loch in die Stadtkasse rissen, muss nicht erwähnt werden. Die Stadt versuchte unter anderem durch Holzverkäufe, das Loch zu stopfen.

Die Finanzen sorgten für Konflikte, Prozesse und langatmigen Briefverkehr. So war zum Beispiel nicht klar, wer die Kosten zum Wiederaufbau der Stadtkirche tragen sollte. Stadt und Kirche schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Die Bürger, die einen Einsturz befürchteten, besserten den Kirchturm notdürftig selbst aus. Es kam wegen des Zustands der Kirche zu Protesten. Erst 1720 übernahm das Kloster Amorbach einen Teil der Kosten und St. Oswald konnte wieder aufgebaut werden. Die Glocken wurden im Alten Schulhaus gegossen. Man bestellte einen Glockengießer ein, der aus den im Feuer zerstörten Glocken, deren Reste die Buchener aus den Trümmern aufsammelten, neue Glocken für Kirche und Stadtturm goss. Es wurde eigens ein Schmelzofen errichtet.

Der Wiederaufbau der öffentlichen Gebäude zog sich über acht Jahre hin. Der Stadtturm und das Rathaus gehörten zu den letzten Gebäuden, die aufgebaut wurden. Für den Wiederaufbau wurden Unmengen Holz, Steine, Ziegel, Nägel und weitere Materialen verbraucht. Unzählige Handwerker und Fuhrleute waren beschäftigt. Und auch hier grenzt es an ein Wunder, dass es auf den Baustellen keine Todesfälle zu beklagen gab. Vielmehr zeigte sich, wie sehr die Bürger bereit waren, für ihre Stadt zu kämpfen.

Info: Gerlinde Trunk hat einen Aufsatz zum Stadtbrand verfasst. Er erscheint im "Wartturm" Heft 3/2017.