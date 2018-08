Abschied und Neuanfang bei der Volksbank Franken in Mudau. So wurde Prokurist Willi Müller verabschiedet und Heike Kohler-Mackert offiziell als neue Bankstellenleiterin für den Bereich Mudau vorgestellt. Foto: privat

Mudau/Buchen. (vb) Bei der Volksbank Franken eG wurde im Rahmen einer Feierstunde der Bereichsleiter für den Marktbereich Mudau, Prokurist Willi Müller, nach jahrzehntelanger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde die Gelegenheit genutzt, um Heike Kohler-Mackert offiziell als neue Bankstellenleiterin für den Bereich Mudau vorzustellen.

Vorstandsvorsitzender Klaus Holderbach begrüßte zahlreiche Gäste und wandte sich zunächst an den scheidenden Prokuristen und Bereichsleiter Willi Müller. Er würdigte seine jederzeit engagierte Arbeitsleistung, die von rasanten Veränderungen und Weiterentwicklungen in der Bankenwelt geprägt war. Willi Müller habe in rund 43 Jahren Betriebszugehörigkeit wesentlich zur positiven Entwicklung der Volksbank Franken beigetragen. Er betonte Müllers außerordentliche Fähigkeiten, unter anderem sein taktisches Geschick und seine Geradlinigkeit. Er habe Innovationen mitgetragen und Entscheidungen zum Wohle der Region getroffen.

Der Vorstandsvorsitzende dankte Willi Müller für sein außerordentliches Engagement, seine Zuverlässigkeit sowie Treue zum Unternehmen und ließ die vergangenen Jahrzehnte kurz Revue passieren. Willi Müller absolvierte 1973 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damals selbstständigen Raiffeisenbank Seckach. Nach der Bundeswehrzeit wurde er zum 1. Oktober 1975 bei der Volksbank Franken eG als Privat- und Firmenkundenbetreuer im Bankstellenbereich Mudau eingestellt. 1979 wurde er zum Direktionsassistenten bestellt. Im April 1992 folgte die Ernennung zum Bereichsleiter. Willi Müller wurde 1994 Prokura erteilt.

Seine Kunden im Marktbereich Mudau schätzten insbesondere seine große Erfahrung und seine weitreichende Fachkompetenz. Als Prokurist mit Gesamtbankverantwortung unterstützte er die Geschäftsleitung in strategischen und geschäftspolitischen Fragestellungen. Der repräsentative Neubau des Bankgebäudes in der Ortsmitte von Mudau trägt seine Handschrift.

Im Namen des Vorstandes dankte Klaus Holderbach für die geleisteten Dienste und die stets angenehme, engagierte und weitblickende Zusammenarbeit. Er wünschte für die Zukunft alles Gute und überreichte ein Präsent.

Der Betriebsratsvorsitzende Johannes Lehrer schloss sich den guten Wünschen an, dankte im Namen der Belegschaft und überreichte ein Geschenk.

Für die Gemeinde Mudau lobte der stellvertretende Bürgermeister Franz Brenneis das ehrenamtliche Engagement von Willi Müller für das Gemeindeleben. Nicht nur als exzellenter Banker mit ausgeprägtem Sachverstand, sondern auch als Vorsitzender des BdS Mudau hat Willi Müller eine hohe Wertschätzung und weitreichende Akzeptanz erworben. Auch die dauerhafte Wiederbelebung des Laurentius-Marktes geht auf seinen Einsatz zurück. Als Schriftführer im Hei-mat- und Verkehrsverein und engagierter Verfechter des Mudauer Heimatbriefes zählt er zu den Aktivposten im ehrenamtlichen Bürgerdienst. Brenneis dankte Willi Müller und überreichte für das ehrenamtliche Engagement auch im Namen von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger ein Präsent.

Vorstandsmitglied Karin Fleischer nutzte die Feierstunde, um Privatkundenbetreuerin Heike Kohler-Mackert als neue Bankstellenleiterin vorzustellen. Sie hat unmittelbar nach der Ausbildung zur Bankkauffrau mit der Tätigkeit als Privatkundenberaterin begonnen und umfassende Erfahrungen in verschiedenen Marktbereichen der Volksbank Franken gesammelt. Seit Januar 1999 ist sie in der qualifizierten Privatkundenbetreuung im Bankstellenbereich Mudau eingesetzt. In den darauffolgenden Jahren vervollständigte und erweiterte Kohler-Mackert ihre Kompetenzen. Karin Fleischer wünschte Heike Kohler-Mackert einen guten Start und viel Erfolg bei ihren neuen beruflichen Herausforderungen.

Die neue Bereichsleiterin Heike Kohler-Mackert bedankte sich für das in sie gesetzte Vertrauen und würdigte ebenfalls die Verdienste ihres Vorgängers im Amt, Willi Müller. Im Namen aller Kollegen der Bankstelle Mudau nutzte sie die Gelegenheit, um Willi Müller mit einem Präsent für die langjährige, stets angenehme und kollegiale Zusammenarbeit Dank zu sagen.