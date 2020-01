Osterburken. Man spürt es: Sie sind nicht zum ersten Mal in Deutschland. Seit 20 Jahren begeistern "The Glory Gospel Singers" unter Leitung der charismatischen Phyliss McKoy Joubert das deutsche Publikum. Gerade befinden sie sich wieder einmal hier auf Tournee. In diesem Rahmen machen sie auch in Osterburken Halt und geben in der Kirche St. Kilian eines ihrer außergewöhnlichen Konzerte, und zwar am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Zu diesem Konzertabend verlost die Rhein-Neckar-Zeitung fünfmal zwei Karten.

Der herausragende Gospelchor stammt eigentlich aus New York, doch die Sängerinnen und Sänger sind auf der ganzen Welt unterwegs. So gaben sie schon zahlreiche Konzerte in Japan, Europa und Skandinavien. Allerdings machen sie auch im Fernsehen eine gute Figur, wie ihre verschiedenen TV-Auftritte beweisen. Nicht zuletzt durch diese haben sie inzwischen einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt.

Wo auch immer "The Glory Gospel Singers" auftreten, lassen sie den Funken der Begeisterung und der Euphorie auf das Publikum springen und hinterlassen lachende und berührte Menschen. Diese danken den Vokalvirtuosen mit Beifallsstürmen für diese Erlebnisse, die die Zuhörer nicht nur auf musikalische Weise berühren.

Der Gospelchor steht für Authentizität und Ehrlichkeit. Die besondere Ausstrahlung sowie die Spontaneität und Lebendigkeit der Sängerinnen und Sänger macht dieses Ensemble zu einem der in Deutschland am meisten gefragten Gospelchöre.

Das Programm wird für jede Tournee neu zusammengestellt. Auf dem in Osterburken stehen bekannte und gleichsam beliebte Gospel-Klassiker wie "Go down Moses", "Oh When the Saints", "Amazing Grace", "Oh Happy Day” oder "Kumbaya My Lord” und viele mehr. Ein Besuch lohnt sich also.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf in Osterburken bei Blumen-Süssenbach, beim Bürgerbüro und im katholischen Pfarramt, in Adelsheim bei Schreib- und Tabakwaren Hohmann und in Buchen bei der Rhein-Neckar-Zeitung; außerdem online hier oder an der Abendkasse.

