Wertheim. (pol) Vier Saisonarbeiter eines Weinguts im Raum Wertheim wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wegen des dringenden Tatverdachts der schweren sexuellen Nötigung dem Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Das teilt die Polizei mit.

Die beantragten Haftbefehle wurden erlassen und die Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Männer im Alter von 23 bis 37 Jahren stehen im Verdacht, am Pfingstsonntag gegen 21.45 Uhr eine 23-jährige Frau in einem Wohncontainer gemeinschaftlich zu sexuellen Handlungen gezwungen und selbige auch an ihr durchgeführt zu haben.

Nähere Informationen zur Tat wollten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben.