Walldürn. Der Verbandsindustriepark (VIP) des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn (GVV) nimmt weiter Formen an: In Abschnitt I sind inzwischen alle Flächen des GVV veräußert, aktuell wird auf dem letzten Bauplatz auf einer Fläche von 450 Quadratmetern das neue Büro- und Werkstattgebäude der Firma Hock+Brenner Staplerservice gebaut.

Damit ist es für das im März 2015 gegründete und bislang auf dem "Kieser-Areal" ansässige Unternehmen künftig möglich, auch umfangreichere Arbeiten - mittels spezieller Hebebühnen und Krananlagen - in der eigenen Werkstatt zu tätigen. Verantwortlich für Planung, Bauantrag und den Bau des neuen Gebäudes (Stahlbau, Dach, Fassade und Innenausbau) ist die Firma Häfner Bauelemente.

Auch auf den anderen Abschnitten schreiten die Planungen voran: In Abschnitt II hat der GVV zwei Flächen für bereits vorhandene Unternehmen reserviert. Zwei weitere Grundstücke mit einer Gesamtgröße von circa 15.000 Quadratmetern stehen noch zur Verfügung.

Und für den dritten und letzten Abschnitt des VIP wird gerade der Bebauungsplan "Birkenbüschlein/VIP III" aufgestellt, womit der Gemeindeverwaltungsverband den Weg zur Erschließung von circa 19 Hektar Industrie- und Gewerbefläche bereiten will. Vom 5. März bis einschließlich 6. April haben auch die Bürger die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen: In diesem Zeitraum liegt der Entwurf des Bebauungsplans "Birkenbüschlein/VIP III" beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn in der Friedrich-Ebert-Str. 11 in Walldürn, Zimmer 3 im Erdgeschoss, während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus.

"Durch die angedachte Straßenführung ergeben sich in Abschnitt III Flächenzuschnitte von bis zu 8,5 Hektar. Somit wird der VIP auch für größere Unternehmen interessant, die auf der Suche nach neuen bzw. weiteren Standorten sind", teilte Meikel Dörr, Wirtschaftsförderer des GVV der RNZ mit.

Besonderes Augenmerk wurde im III. Abschnitt laut Dörr auf die Grünordnung mit Naturschutz und den durch das Gebiet verlaufenden Limes gelegt. So seien in der Planung weitere Grün- bzw. Pflanzstreifen innerhalb des Bebauungsplangebietes vorgesehen. Der Limesverlauf soll mit einer entsprechenden Baumbepflanzung entlang der Limesschutzzone visuell kenntlich gemacht werden.

Info: Die Pläne zum Entwurf des Bebauungsplans "Birkenbüschlein/VIP III" sind während des Auslegungszeitraums auch auf der Homepage des GVV unter www.gvv-hardheim-wallduern.de/auslegung abrufbar.