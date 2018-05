Buchen. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Landesstraße L 519 zwischen Bödigheim und Buchen am Samstagnachmittag. Eine 43-jährige VW-Golf-Fahrerin war auf der Landstraße von Bödigheim kommend in Richtung Buchen unterwegs. Im Auslauf einer Rechtskurve kam ihr plötzlich ein weißes Auto eines offenbar jungen Mannes entgegen, der sich teilweise auf ihrer Fahrspur befand. Die Frau steuerte nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet der VW auf den Grünstreifen aus. Als sie versuchte wieder auf die Fahrbahn zu lenken, übersteuerte sie den Golf, kam ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Der VW rutschte nun eine Böschung hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Wiesengrundstück liegen. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Die 43-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Um die Frau aus dem VW zu befreien, war die Feuerwehr Buchen mit 6 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Info: Hinweise zu dem weißen Auto, dass von einem jungen Mann gelenkt worden sein soll, erbittet das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim unter der 09341/60040.