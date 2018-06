Buchen. (do) Der SPD-Ortsverein Buchen hat sich im "Prinz Carl" zu einer Mitgliederversammlung getroffen. Das außergewöhnliche und einmalige daran war, dass sich beim letzten Treffen kein neuer Vorsitzender fand und auch der komplette restliche Vorstand danach vakant war. Somit stand neben der Fusion mit den Ortsvereinen Bödigheim und Eberstadt, dem Bericht aus der Gemeinderatsfraktion und der Diskussion zur nächsten Kommunalwahl vor allem die Wahl des kompletten Vorstandes im Mittelpunkt.

Hier konnte durch bereits getätigte Vorgespräche mit einzelnen Mitgliedern ein neues Team vorgestellt werden.

Alexander Weinlein, der stellvertretend durch die Versammlung führte, kandidierte zusammen mit Markus Dosch für das Amt des Vorsitzenden, wobei Markus Dosch die meisten Stimmen erhielt. Formal steht er nun an der Spitze des Ortsvereins und wird auch weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Alle anderen Ergebnisse waren einstimmig. Gewählt wurden Alexander Weinlein als stellvertretender Vorsitzender, Torsten Fahrbach als Schriftführer mit dem Zuständigkeitsbereich der Protokollierung, Johanne Müller als Kassiererin, Sarah Borkes als Beisitzerin mit dem Schwerpunkt der Vertretung der Kassiererin, Johannes Volk als Beisitzer und Unterstützer der Protokollführung, Eberhard Barth als Beisitzer sowie Adolf Trunk und Max Fischer als Kassenprüfer. Damit kann die SPD Buchen mit einem neuen, vergrößerten Team in enger Zusammenarbeit und einer Art Doppelspitze in die Zukunft starten. Geplant sind Veranstaltungen, gemeinsame Treffen und Aufbau eines Netzwerkes.

Ebenso konnte man mit der Fusion der Ortsvereine Buchen, Bödigheim und Eberstadt eine weitere Veränderung erleben. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Der Buchener Ortsverein der SPD trifft sich die nächsten Male am 25. Juni um 18.30 Uhr in der Zentralgewerbeschule zum Vortrag "Arbeit 4.0", am 16. Juli beim politischen Stammtisch "Roter Rettich" im Gasthaus "Zum Schwanen" zum Thema Tourismusangebote in Buchen und am 20. Juli zur Kreismitgliederversammlung.