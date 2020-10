Tauberbischofsheim. (pol/mare) Die Täter des Lidl-Überfalls am 16. Dezember 2019 sind geschnappt. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Am 16. Dezember 2019 überfiel ein Räuber eine Filiale einer Supermarktkette in Tauberbischofsheim. Kurz vor Ladenschluss betrat der Mann das Geschäft in der Pestalozziallee, bedrohte die Mitarbeiter mit einer Waffe und forderte sie hierbei auf, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen. Anschließend wurden die Angestellten vom Täter gefesselt, sodass es Ihnen erst einige Zeit später gelang, Anzeige beim Polizeirevier zu erstatten. Eine der Angestellten wurde bei dem Überfall verletzt und leidet bis zum heutigen Zeitpunkt unter diesem traumatischen Erlebnis.

Das Kuriose an dieser Straftat war, dass der Täter einen Staubsauger dabei hatte, mit dem er das Geld aus dem Tresor saugte. Aufgrund der umfangreichen und konsequent langfristig geführten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim wurden nun weitere Tatverdächtige - neben einem bereits in Untersuchungshaft befindlichen 29-jährigen Mann - ermittelt, wodurch der Kriminalpolizei ein großer Ermittlungserfolg gelungen ist. Die weiteren drei im Main-Tauber-Kreis wohnhaften Männer im Alter von 25, 27 und 29 wurden von der Kriminalpolizei festgenommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen haben sich die Vier einige Wochen vor der Tat zu deren Durchführung verabredet und die Tatausführung geplant. Der Schlüssel zum Ermittlungserfolg war eine am Tatort zurückgelassene DNA-Spur, die mittlerweile zweifelsfrei einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte.

Nach der Festnahme wurden die von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle durch das Amtsgericht Tauberbischofsheim in Vollzug gesetzt. Die drei dringend Tatverdächtigen wurden jeweils anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt und befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 08.08 Uhr

Tauberbischofsheim. (pol/van) Nach dem bewaffneten Raumüberfall auf eine Lidl-Filiale in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim, bei der eine Mitarbeiterin verletzt wurde, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Das berichten die Polizei Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am heutigen Donnerstag.

Zwischenzeitlich gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter einen Komplizen hatte, der außerhalb des Discounters mit einem Fluchtwagen gewartet haben soll. Es wird geprüft, ob eine größere gefundene Menge Bargeld mit dem Raub im Zusammenhang steht. Der ehrliche Finder hat das Geld bei der Polizei abgegeben. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Täter das Bargeld auf ihrer Flucht verloren haben könnten.

Hinweise zu den Tätern oder dem Raub am Montagabend, 16. Dezember 2019, zwischen 21 und 22 Uhr gehen an die Telefonnummer 09341/810.

Update: Donnerstag, 9. Januar 2020, 11.45 Uhr

Tauberbischofsheim. (pol) Kurz vor Ladenschluss betrat am Montagabend gegen 21.50 Uhr ein bewaffneter und maskierter Mann die Filiale des Discounters Lidl in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee.

Der Mann bedrohte die beiden anwesenden Mitarbeiter und forderte sie dazu auf, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen. Anschließend wurden die Angestellten vom Tatverdächtigen gefesselt, sodass es ihnen erst einige Zeit später gelang, Anzeige beim Polizeirevier zu erstatten. Weitere Einzelheiten zum Tatablauf und zur Höhe der Beute des Täters, können derzeit aus ermittlungstaktischer Sicht nicht veröffentlicht werden, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim dringend Zeugen. Wer hat am Montagabend oder bereits in den Nachmittagsstunden im Bereich des Lidl-Markts eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Wem ist in den letzten Tagen dort etwas aufgefallen?

Der maskierte Mann wurde von den Angestellten wie folgt beschrieben: Circa 1,85 Meter groß, schlanke bis sportliche Statur, dunkle Augen, osteuropäischer Akzent. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover/Kapuzenjacke, er trug eine schwarze Jogginghose und führte einen schwarzen Nylonrucksack mit sich. Er hatte eine grauschwarze Maskierung über das Gesicht gezogen. Bewaffnet war der Mann mit einer schwarzen Pistole.

Info: Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zum mutmaßlichen Täter nimmt die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/810 entgegen.