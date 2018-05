Tauberbischofsheim. (bg) Nur kurz währte die Freude am Tauberbischofsheimer Maibaum, der von der Feuerwehr am Samstag auf dem Wörtplatz aufgestellt worden war: Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag die stattliche Fichte gefällt und damit enormen Schaden angerichtet. Der 32 Meter lange und mehrere Tonnen schwere Baum fiel quer über die Tauberterrassen in Richtung Tauber, wobei Treppenstufen, Bodenplatten, eine Hochwasserschutzmauer und ein Geländer schwer beschädigt wurden. Ersten Schätzungen zufolge belauft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Der Polizei wurde gegen 5.15 Uhr die Tat gemeldet, die leicht auch Menschen hätte in Gefahr bringen oder auf dem Wörtplatz parkende Parkzeuge zerstören können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon (0 93 41) 8 10, zu melden.