Tauberbischofsheim. (pol/mare/bg) Ohne Ergebnis ist die Suche nach dem 13-jährigen vermissten Mädchen am Donnerstagabend abgebrochen worden. Die bis jetzt durchgeführten Suchmaßnahmen führten bis zum Einsetzen der Dunkelheit zu keinem Ergebnis. Die 13-Jährige konnte nicht aufgefunden werden. Die Suche soll am Freitag fortgesetzt werden.

Zeugenaussagen zufolge war das Mädchen am Mittwochabend zuvor bei Tauberbischofsheim von einer Brücke in die Tauber gestürzt. An der groß angelegten Suchaktion zwischen der Kreisstadt und dem Ortsteil Impfingen waren zeitweise bis zu 130 Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, sowie Polizeihubschrauber und Suchhunde beteiligt.

#Tauberbischofsheim die Suche nach dem vermissten Mädchen wurde bei Einbruch der Dunkelheit unterbrochen und wird am Freitag fortgesetzt. Ein Pressebericht über die Abläufe des Tages folgt in Kürze. (*fb) pic.twitter.com/Od4Di9mk2H — Polizei Heilbronn (@PolizeiHN) 10. Januar 2019

Ein Zeuge hatte am Mittwoch gegen 17 Uhr der Polizei gemeldet, dass ein Mädchen von der Tauberbischofsheimer Nord-Brücke in die Tauber gefallen sei. Angeblich haben Zeugen auch Hilferufe gehört und Schwimmbewegungen wahrgenommen. Fast zeitgleich mit der Alarmierung der Polizei durch Zeugen ist eine 13-Jährige von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Die Familie lebt offenbar nicht weit von der Brücke entfernt.

Sofort wurde eine große Suchaktion im Gewässerabschnitt zwischen der Brücke und dem Impfinger Sportplatz gestartet. Daran beteiligt waren rund 130 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rotem Kreuz. Der zur Unterstützung angeforderte Hubschrauber konnte witterungsbedingt nicht eingesetzt werden. Aufgrund der Dunkelheit wurde die Suchaktion der Polizei gegen 21.30 Uhr ergebnislos abgebrochen; Familienangehörige sowie Freunde und Bekannte der Familie suchten bis in die Morgenstunden vergeblich weiter.

Von etwa 80 Beamten der Bereitschafts- und der Wasserschutzpolizei und weiteren Einsatzkräften wurde die Suche gestern fortgesetzt. Jetzt konnte auch ein Hubschrauber eingesetzt werden.

Offenbar ist man bei der Polizei davon ausgegangen, dass die Vermisste über 15 Stunden nach dem Sturz nicht mehr lebend aus der Tauber geborgen werden kann. Denn die Suche begann nicht unmittelbar, nachdem es hell geworden war, sondern erst am späten Vormittag.

Warum das Mädchen ins Wasser gestürzt ist, bleib offen. Nach Angaben der Polizei scheidet Fremdverschulden offenbar zufolge aus. Es liege den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge keine Fremdeinwirkung vor, das Mädchen sei nicht geschubst worden, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, Polizeihauptkommissar Gerald Olma.

Die Tauber führt aktuell leichtes Hochwasser; das derzeit eiskalte Wasser ist deshalb äußerst trüb, was die Suche erschwerte. Im Bereich der Nord-Brücke ist die Tauber etwa zwei Meter tief, Vertiefungen im Flussbett können aber bis zu sechs Meter aufweisen.

Update: 10. Januar 2019, 17.30 Uhr