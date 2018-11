Tauberbischofsheim. (pol) Einen Einbrecher, der sich nach Angaben der Polizei bei einem Fluchtversuch schwer verletzt hat, haben Polizisten Sonntagnacht bei einem Supermarkt in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim gefunden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen ein, an der sich mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber beteiligten. Im Innern des Gebäudes entdeckten die Beamten eine Öffnung in der Decke. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Vermutlich störte der Alarm die Einbrecher, sie flüchteten daraufhin über das Dach. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (09341) 810 entgegen.