Buchen. (ahn) "Ich habe das Gefühl, dass ich, seitdem ich Parkinson habe, als Gesprächsthema noch interessanter geworden bin." Das war einer der vielen Lacherfolge, den die Radiolegende Matthias Holtmann am Mittwoch Abend bei seinem Vortrag "Parkinson - die unbekannte Krankheit" im Seitenbacher Forum erntete.

Mit seinen humorvollen Erzählungen aus seinem Leben mit der neurodegenerativen Krankheit gab er zusammen mit seinem behandelnden Arzt Dr. Klaus Schreiber den 160 Zuhörern nicht nur einen kurzweiligen und informativen Vortrag, sondern auch hilfreiche Tipps und eine gute Portion Hoffnung.

Die AOK veranstaltete in Partnerschaft mit dem Hausärzteverband Baden-Württemberg und dem MEDI-Verbund Baden-Württemberg das Event, SWR-Moderatorin Stefanie Anhalt führte durch den Abend, Randy Lee Kai gestaltete am Klavier den musikalischen Rahmen.

"Ich habe schon geahnt, dass ich Parkinson habe, wollte es aber nicht wahrhaben", beschrieb der Moderator die Anfänge seiner Erkrankung. "Die Leute haben vor mir gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt." Schließlich sei er 2007 zu seinem Hausarzt gegangen, der ihn an den Spezialisten Dr. Klaus Schreiber aus Stuttgart verwies.

Dessen Behandlung und die von ihm verschriebenen Medikamente hätten innerhalb von zwölf Stunden eine deutliche Besserung hervorgerufen, erzählte Holtmann. "Es ist erstaunlich, was mit Medikamenten alles möglich ist."

Dessen ungeachtet bemerkten die Mitmenschen natürlich die äußeren Erscheinungen der Krankheit. Man werde dann schon von Kindern angestarrt oder von Hunden angebellt, berichtete der Moderator. Doch die überwiegende Mehrheit der Reaktionen sei positiv: "Die Leute sind sehr hilfsbereit, ohne falsches Mitleid zu zeigen."

Der SWR-Moderator und Musiker begeisterte auch am Gesangsmikrofon. Foto: Hanel

Die Reaktion auf seine Gesangskünste durch den TV-Star Dieter Bohlen allerdings fiel dagegen eher negativ aus, wie Holtmann lachend erzählte: "Von allen Leuten, die nicht singen können, bist du der beste", habe Bohlen einmal geurteilt.

Doch weit gefehlt: Mit seinem gesangstechnisch anspruchsvollen und eindrücklichen Vortrag einer abgeänderten Version des Klassikers von Janis Joplin "Mercedes Benz" strafte er Dieter Bohlen Lügen. "Musik ist ganz wichtig für mich. Außerdem: Menschen, die singen, sind positiv", meinte der Moderator.

Positiv waren auch die Aussichten, die Dr. Schreiber den interessierten Besuchern gab: "Inzwischen weiß man seh viel über die Krankheit Parkinson. In den nächsten zehn bis 15 Jahren wird es dramatisch bessere Heilungsmethoden geben." So gebe es heutzutage bereits die Möglichkeit, mittels eines gezielten Eingriffes am Gehirn eine erhebliche Besserung herbeizuführen.

Dies käme allerdings nur für eine begrenzte Anzahl an Patienten infrage. In ein paar Jahren könne man wahrscheinlich auch durch eine Impfung gezielt vorbeugen, da man inzwischen relativ sicher ist, dass die Ursachen für Parkinson bereits in der Kindheit im Darm entstehen.

Als Tipps für an Parkinson Erkrankte gab der Facharzt Folgendes mit auf den Weg: Muskel- und Beweglichkeitstraining absolvieren - auch im Alltag, also etwa mit einer Kniebeuge von der Couch aufzustehen, außerdem bereit sein, Hilfe anzunehmen oder auch einzufordern sowie regelmäßige und engmaschige Kontrollbesuche beim Arzt durchführen. Zudem bleibe man, je früher man zum Arzt geht, länger in einem guten Zustand.

Dieses bestätigte der SWR-Moderator. Zudem sei das Erlernen einer Sprache von Vorteil, da es ein sehr gutes Training für das Gehirn sei. Außerdem solle man das Beste aus der Situation machen und nach vorne schauen.

"Man soll sich morgens bloß nicht eine Sülze aus Selbstmitleid anrühren", gibt er in seiner blumigen Sprache zu Bedenken. Denn heute sterbe man nicht an, sondern mit Parkinson.

Dass man positiv mit der Krankheit umgehen kann und sich nicht unterkriegen lässt, beweist Holtmann als leuchtendes Beispiel: Er steht mit beiden Beinen im Leben, schreibt gerade ein Buch, moderiert die SWR-Veranstaltung "Pop und Poesie" und fährt als begeisterter Autofan in acht Minuten und vierzig Sekunden um die Nordschleife am Nürburgring.

Im Anschluss an die Veranstaltung hatten die Besucher noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde. Dr. Schreiber beantwortete mit seinem Fachwissen kompetent die Fragen der Zuhörer.

Das Ziel, das eingangs von Stefanie Anhalt formuliert wurde, nämlich betroffenen Menschen zu helfen und Mut zu geben, hat man mit der Veranstaltung auf jeden Fall erreicht.