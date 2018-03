Buchen. (RNZ) Die Süddeutschen Meisterschaften (SDM) im Streetdance im Rahmen der United Dance Organisation (UDO) am vergangenen Wochenende im Congress Centrum Pforzheim (CCP) hinterließen bei den 34 Streetdancern aus dem Integrationsprojekt (IPHB) vom TSV Buchen ganz sicher einen bleibenden und prägenden Eindruck: Sechs mal wurden sie entweder als siegreiches Team oder in den Kategorien Solo, Duo oder Quad (eine Gruppe aus vier Tänzern) auf das begehrte Siegertreppchen gerufen. Ergriffen von der Siegesfreude und unter dem Eindruck der applaudierenden Jury sowie der weit über tausend Zuschauer flossen vor allem bei den sieben- bis zwölfjährigen Youngsters des IPHB, der Gruppe "X-Ception", die Freudentränen.

Insgesamt nahmen 106 Teams aus dem gesamten süddeutschen Bereich, einschließlich Saarland und dem südlichen Teil von Rheinland-Pfalz und Hessen, am Wettbewerb teil. Die Streetdance-Meisterschaften der UDO sind in verschiedene Kategorien unterteilt: In Teams, Solo, Duo und Quad. Jede Kategorie ist wiederum in Altersklassen und in drei Leistungsstufen (Beginners/Intermediate/Advanced) eingeteilt. Quad gibt es nur in Altersstufen. Buchen war wieder mit drei Teams vertreten: "next level" (U 18/ Advanced), "Zzyzx" (U 18/Intermediate) und "X-Ception" (U 12/Beginners). Während die Tänzer von "next level" und "Zzyzx" durch ihre Wettbewerbserfahrungen mit Zuversicht und freudiger Anspannung die SDM angingen, waren die noch nicht wettkampferprobten Kids von "X-Ception" ziemlich aufgeregt, aber neugierig und ehrgeizig.

Sie waren am Samstag auch die ersten, die auf die große Bühne im Großen Saal des CCP mussten. Ihre Performance der Choreografie von Kevin Sauer war grandios. Parallel zu den Teampräsentationen fanden im Mittleren Saal des CCP die Wettbewerbe der Solos, Duos und Quads statt, an denen auch einige Buchener Tänzer teilnahmen, sodass es für die Betreuer der Tänzer ein ständiges Hin und Her zwischen den Sälen gab. Schließlich gab es am frühen Nachmittag die erste Siegerehrung, zunächst für alle U 14-Tänzer.

Die Anspannung war den Buchenern ins Gesicht geschrieben. Es wurden immer nur die besten drei ans Siegertreppchen gerufen. "X-Ception" wurde weder bei drei noch bei zwei genannt, aber schließlich bei Platz eins: Riesenjubel bei den Kids, bei Kevin und den Eltern! Zum ersten Mal dabei und schon Süddeutscher Meister! Dann folgte die Solo-Siegerehrung: Platz eins für David Schäfer (U 8/Intermediate) und Platz zwei für Moses Schäfer (U 14/Beginners).

Es folgten die bärenstarken Auftritte von "next level" und "Zzyzx", beide landeten auf Platz eins! Die Buchener waren dabei das CCP ordentlich zu rocken. Die Siegesserie wurde fortgesetzt vom Duo Erika Ivanov und Michelle Walter und dem Quad aus Erika Ivanov, Michelle Walter, Michelle Gruslak und Anna-Lena Elancev. Die Buchener kamen, tanzten und holten sich somit sechsmal mal Platz eins.

Alle Buchener haben sich damit für die Deutsche Meisterschaft am 7. April qualifiziert. "Dieser Erfolg fällt nicht vom Himmel, er hat fünf Gründe", so Projektleiter Volker Schwender: "Talent, Trainingsfleiß, Teamgeist und Konzentrationsfähigkeit sowie ein hochqualifizierter Trainer und Choreograf wie Kevin Sauer."

Eine zweieinhalbminütige Präsentation erfordere ein drei Monate langes vier bis sechs stündiges wöchentliches Training, um den (inter)nationalen Anforderungen an die Spitzensportler des Tanzsports gerecht zu werden: optimale Synchronität, Körperspannung, Ausstrahlung, Raumnutzung.