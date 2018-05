Walldürn. (jam) Im Sport sind es oft Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wie schnell einem drei winzige Zentimeter zum Verhängnis werden können, hätte gestern beinahe "Walldürns starker Mann" Markus Hämmerle erfahren. Trotz eines Leichtsinnsfehlers schaffte er beim vierten Strongman-Deutschland-Cup in Walldürn den Sprung auf den ersten Platz in seiner Gewichtsklasse.

Beim vierten und letzten Wettkampf, dem Medley, schleppt Hämmerle zwei 120 Kilogramm schwere Metallkoffer in Höchstgeschwindigkeit zum ersten Zwischenziel, bugsiert dann ein 90-Kilogramm-Bierfass auf ein Podest und hat sich gerade das letzte Gewicht, einen unhandlichen 110-Kilogramm-Sack, an die Brust genommen. Eine hervorragende Zeit unter den "Top 5" ist in Griffweite. Doch dann kommt alles anders: Einer der Koffer steht knapp vor der Markierung. Der Lokalmatador muss den Sack fallen lassen, den Koffer korrekt platzieren, und verliert damit wertvolle Zeit.

Strongman-Cup in Walldürn - Die Fotogalerie















































"Dieser Leichtsinnsfehler in der letzten Disziplin hat ihn ein paar Plätze gekostet", ist sich Veranstalter und Mentor Marcus Franke sicher. Denn Markus Hämmerle tritt mit seinen 103,6 Kilogramm in zwei Wettkampfklassen an. In der Klasse "U105" wurde er Sieger, in der offenen Klasse reichte es immerhin zum zwölften Platz bei 31 Teilnehmern. Mit einem idealen Lauf in seiner Lieblingsdisziplin wäre vielleicht ein Platz unter den "Top 10" möglich gewesen. Dementsprechend enttäuscht zeigt sich der Strongman nach dem Cup: "Dieser Fehler hat mich zehn Sekunden gekostet."

"Es ist schade für Markus, was da beim Medley passiert ist", sagt auch Marco Bruch, der zweite Lokalmatador. Er ist überzeugt: "Sonst hätte Markus eine Bestzeit geschafft."

Unzufrieden zeigt sich Hämmerle auch mit dem Bierfassstemmen: "Im Training waren immer fünf Wiederholungen drin - mit Luft für sechs." Beim Wettkampf gelingt es ihm "nur" zweimal, dass 90 Kilogramm schwere Fass mit ausgestreckten Armen über seinen Kopf zu stemmen. Gute Ergebnisse erzielte der Lokalmatador dafür beim Autokreuzstemmen (340 Kilogramm) und bei der Disziplin "Atlas Stones". Dabei müssen die starken Männer 130 Kilogramm schwere Kugeln innerhalb von 60 Sekunden so häufig wie möglich über eine Stange wuchten. Hier steht bei Hämmerle letztlich eine sehr solide "4".

Der Walldürner Marco Bruch startete mit den Atlas-Stones dagegen weniger gut in den Wettkampf. "Ich war zuerst etwas nervös", kommentiert er seine zwei Wiederholungen bei den Kugeln. Danach läuft es allerdings rund für den 112-Kilogramm-Mann: Das Bierfass stemmt er fünfmal über seinen Kopf, beim Autokreuzheben knackt er die 340 Kilogramm und das Medley absolviert er in 44,5 Sekunden. Für diese Leistung vergibt sogar Sohnemann Merano das Prädikat "total zufrieden". Letztlich landet Bruch auf dem 13. Platz.

Initiator Marcus Franke zieht nach dem Wettkampf eine positive Bilanz, und auch die Zuschauer sind sich einig: Die "starken Männer" sind eine echte Bereicherung für das Blumen- und Lichterfest.