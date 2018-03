Der Rosenberger Gemeinderat brachte am Dienstag das Gewerbegebiet "Mühlgärten" in Sindolsheim auf den Weg. Es soll zusätzliche Gewerbeflächen schaffen. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses weckte das Interesse zahlreicher Zuhörer. Die Sitzung war geprägt von zwei größeren Baumaßnahmen in Sindolsheim und Hirschlanden sowie der Entscheidung, ob der Ortsteil Rosenberg wieder eine Ortschaftsverfassung erhält und damit bei der nächsten Kommunalwahl Mitte 2019 wieder einen Ortschaftsrat installieren kann.

Nach der Bauausschusssitzung folgte ein zügiger Einstieg in die sieben Punkte umfassende Tagesordnung. Zunächst ging es um das Gewerbegebiet "Mühlgärten" in Sindolsheim. Hier wurde die Anordnung einer Baulandumlegung, die Bildung eines Umlegungsausschusses und die Aufstellung einer Satzung über eine Veränderungssperre einstimmig beschlossen.

Wie Rosenbergs Bürgermeister Gerhard Baar einleitend sagte, diene dieses Gewerbegebiet im Wesentlichen dazu, Möglichkeiten für zusätzliche Gewerbeflächen zu schaffen. Insgesamt befänden sich die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Grundstücke, so Baar weiter, im Eigentum von drei Personen. Zur Bebaubarkeit sei daher ein Baulandumlegungsverfahren erforderlich.

Weitere detaillierte Ausführungen zum weiteren Prozedere machte Vermessungsingenieur Dr. Neureither vom Vermessungsbüro Schwing/Dr. Neureither in Mosbach. So sei es notwendig, hierfür ein gesetzliches Tauschverfahren der Grundstücke einzuleiten und in einem "Konsensverfahren" mit den drei Grundstückseigentümern und Beteiligten eine konstruktive Lösung zu finden.

Nach diesen Ausführungen stimmte der Rosenberger Gemeinderat einstimmig der geplanten Anordnung der Baulandumlegung zu.

In den zu bildenden Umlegungsausschuss wurden die Mitglieder des Gemeinderates Jochen Kautzmann, Jörg Graser, Lukas Haas und Gerd Gräupl gewählt. Stellvertreter sind: Maria Weber, Gerd Walch, Susanne Grimm und Alibinat Arslan. Als beratende bautechnische Sachverständige wurde Ulrike Kautzmann-Link und als vermessungstechnischer Sachverständiger Dr. Ing. Matthias Neureither bestellt. Den Vorsitz hat Bürgermeister Gerhard Baar.

Die beschlossene Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntgabe am 6. Oktober in Kraft.

Anschließend informierte Bürgermeister Baar über die neuen Kindergartenbeiträge und über den geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt Rosenberg, die Anfang Oktober beginnen wird. Den Auftrag erhielt die Baufirma Benninger aus Bad Mergentheim mit einem Angebotspreis von 1,42 Millionen Euro. Gemeinderat Haas bat die Verwaltung für eine ausreichende Umleitungsbeschilderung so sorgen, so dass es nicht wieder zu einem Verkehrschaos komme, wie man es bei der vierwöchigen Sperrung des Bahnübergangs vor wenigen Tagen erleben musste.

Ein Thema war auch der weitere Fortbestand der Rosenberger Grundschule. Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an.