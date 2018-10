Adelsheim. (joc) Die Untere Eckenbergstraße in Adelsheim wird derzeit auf einer Länge von 1,2 Kilometern einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Über eine Million Euro müssen dafür aufgewendet werden.

Die Arbeiten durch die Firma Boller-Bau sollen Ende November komplett abgeschlossen sein. In dieser Woche ist bereits vorgesehen, die neue Decke aufzutragen. Dabei sollen auch an fünf Stellen Bäume in die Straße integriert werden.

Dies wurde am letzten Montag in der Bürgerfragestunde im Adelsheimer Gemeinderat kritisch hinterfragt. Ein Zuhörer meinte: "ob es in einer Tempo-30-Zone" auch noch notwendig sei, solche Verkehrshindernisse einzubauen". Bürgermeister Gramlich erwiderte, dass die Planung grundsätzlich so vom Gemeinderat beschlossen worden sei. Damit wolle man den Verkehrsraum gliedern. Gramlich: "Wir glauben, das tut der Straße gut." Bei der Wahl der Standorte für die "Baumscheiben" werde man natürlich berücksichtigen, dass keine Zufahrten blockiert würden, ergänzte Gramlich.