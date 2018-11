Mitarbeiter der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg haben gestern in der Walldürner Straße ein Gehäuse für eine Stickoxidmessstelle angebracht. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (jam) Es klingt wie ein Aprilscherz, die "Hordemer Wölf" wittern sogar schon ein neues Thema für ihre Kampagne: Die kleine Erftalgemeinde Hardheim soll sich bald in einem Atemzug bei Großstädten wie Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Bonn und Essen einreihen. Denn überall dort drohen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.

Dass zumindest in Hardheim zwischen "theoretisch möglich" und "wahrscheinlich" Welten liegen, zeigt ein genauerer Blick. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), die etwa ab Weihnachten die Stickoxid-Konzentration in der Walldürner Straße misst, geht nicht davon aus, dass Fahrverbote in der 6700-Seelen-Gemeinde drohen.

Am Montag haben Mitarbeiter der LUBW in der Hardheimer Durchgangsstraße ein Wetterschutzgehäuse angebracht, in dem ab Ende Dezember ein beschichteter Filter Stickstoffdioxid binden soll. Dieser Passivsammler wird dann alle vier Wochen getauscht und im Labor untersucht. Nach drei Monaten gibt es eine erste Bestandsaufnahme: Liegt der auf das Jahr hochgerechnete Mittelwert unter den geforderten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, ist Hardheim aus dem Schneider. Liegt der Wert dagegen über dem EU-Grenzwert, muss die Gemeinde reagieren und in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium einen Luftreinhalteplan erstellen.

Um die Schadstoffbelastung zu senken, muss sie allerdings nicht gleich auf Fahrverbote zurückgreifen. Stattdessen kann sie Tempolimits ausweisen. Denn: "Bei einem verstetigten Verkehr mit 30 bis 40 km/h strömen die wenigsten Emissionen aus dem Auspuff", heißt es vonseiten der LUBW. Wichtiges Ziel sollte es außerdem sein, den zu Stoßzeiten berüchtigten Stop-and-Go-Verkehr in Hardheim zu vermeiden.

Den Erfolg des Luftreinhalteplans müsste die LUBW dann bestätigen: "Im Zweifel wird weitergemessen", berichtet Tatjana Erkert, Pressesprecherin der LUBW. Weitere Passivsammler im näheren Umfeld sind in diesem Fall denkbar, um auszuschließen, dass es sich bei den Messungen am Standort in der Walldürner Straße um Ausreißer handelt.

Denn viele Faktoren können die Stickoxidkonzentration beeinflussen. Die Straßenbreite, die Höhe der Bebauung, die Windrichtung: "Stickstoffdioxid ist unmittelbar an viel befahrenen Straßen erhöht, nimmt aber nach 50 Metern in der Regel je nach Windrichtung und Bebauung deutlich ab. Nach 100 Metern ist man wieder im städtischen Hintergrund", erklärt Annette Peters, Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Da neben dem Verkehr weitere Stickoxidquellen über das gesamte Gebiet einer Kommune verteilt sind, entsteht auch abseits viel befahrener Straßen eine unbedenkliche Grundbelastung, die als Hintergrundniveau bezeichnet wird.

Hohe Werte gibt es überall dort, wo es viele Emissionen gibt, diese sich aber aufgrund schlechter Durchlüftung kaum verflüchtigen können. Ein Beispiel dafür ist die im Winter typische Inversionswetterlage: Die Luft am Boden bleibt dabei kälter als die Luft darüber, normalerweise ist es umgekehrt. Dadurch verbleiben Schadstoffe wie Stickstoffdioxid am Boden, anstatt wie normalerweise vom Wind weggetragen zu werden. Die LUBW misst jedoch Durchschnittswerte: "Besondere Ereignisse, bei denen die Werte ansteigen, werden berücksichtigt", erklärt LUBW-Sprecherin Erkert.

Falls die Grenzwerte in Hardheim tatsächlich überschritten werden, gäbe es zumindest einen Silberstreifen am Horizont: Die Gemeinde könnte dann die hohe Stickoxidbelastung ins Feld führen, um für die geplante Umgehungsstraße zu kämpfen. "Das könnte eine Hilfestellung bei der politischen Diskussion sein und zu einer Beschleunigung des Verfahrens führen", lautet die Einschätzung des LUBW.