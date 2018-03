Hardheim-Gerichtstetten. (rüb) Wie wichtig es für eine Kommune ist, in der Kerngemeinde, aber auch in den Ortsteilen attraktive Bauplätze anbieten zu können, wurde den Mitgliedern des Hardheimer Gemeinderats in der Sitzung am Montag einmal mehr vor Augen geführt: Oliver Seitz aus Gerichtstetten nutzte die Bürgerfrageviertelstunde nämlich zu einem sehr persönlichen Plädoyer für die Erschließung des Baugebiets "Vordere Steinig III".

Bereits vor einem Jahr habe er sich im Gemeinderat nach dem weiteren Fortgang erkundigt, sagte Oliver Seitz eingangs. Anschließend sei das Vorhaben bei den Beratungen für den Haushalt 2017 gestrichen worden. Die Verwaltung würde bei entsprechenden Nachfragen nach der Schaffung neuer Bauplätze immer wieder darauf verweisen, dass es im Ortskern noch zwei Bauplätze gebe, die im Zuge des Sanierungsprogramms geschaffen wurden. Diese Bauplätze würden aber nicht mehr auf der Homepage der Gemeinde beworben: "Ist das Taktik, damit die Bauplätze nicht weggehen und man kein neues Baugebiet erschließen muss?"

Anschließend richtete Oliver Seitz den Blick auf seine persönliche Situation: "Ich möchte mit meiner Familie gerne in Gerichtstetten bleiben, dafür brauchen wir aber einen Bauplatz in attraktiver Lage." Als Mitglied des Ortschaftsrats und der Freiwilligen Feuerwehr sei er hier stark verwurzelt. Dennoch sei er mit seiner Frau übereingekommen, dass sie sich von Gerichtstetten, von Hardheim und wahrscheinlich auch vom Neckar-Odenwald-Kreis verabschieden werden, falls es im kommenden Jahr zu keiner befriedigenden Lösung kommen werde.

Abschließend appellierte er an die Gemeinderäte, sich für die weitere Erschließung des Baugebiets einzusetzen: Die Finanzen der Gemeinde sollten hierbei keine Rolle spielen - schließlich müsse sie nur in Vorleistung gehen, durch den Verkauf der Bauplätze würde das Geld später wieder reinkommen.

Dass die zwei noch freien Bauplätze in Gerichtstetten nicht auf der Homepage beworben werden, sei keine Taktik der Gemeinde, stellte Bürgermeister Volker Rohm klar. Sie sollen künftig wieder auf der Internetseite erscheinen. "Die Erweiterung des Baugebiets ist bei uns nach wie vor Thema", sagte der Bürgermeister. Im Zuge der Haushaltsberatungen im November werde sich der Gemeinderat erneut damit befassen.