Buchen. (mb) Um das Kindeswohl in belasteten Familien zu sichern, haben 14 Teilnehmerinnen, darunter sieben aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die Fortbildung "Steep" abgeschlossen. Am vergangenen Samstag nahmen sie im Seitenbacher-Forum in Buchen ihre Zertifikate entgegen. Wie Ordensschwester Dr. Frumentia Maier vom Verein "Gute Fee" (Gesellschaft für Unterstützung, Training und Evaluation früher Erziehung und Entwicklung) erläuterte, habe sich das Programm "Steep" seit 30 Jahren in Forschung und Praxis bewährt. 71 Prozent der Kinder in Familien, die nach diesem Programm betreut werden, würden sich positiv entwickeln.

Das Programm wird in belasteten Familien eingesetzt, zum Beispiel mit jugendlichen oder psychisch belasteten Eltern oder mit schwierigen sozialen Konstellationen. Die Beratung und Betreuung dauert zwei Jahre lang und kann während der letzten Schwangerschaftsmonate beginnen und endet spätestens im dritten Lebensjahr des Kindes. Wie Dozenten der "Steep"-Ausbildung erläuterten, handele es sich um ein vorbeugendes Programm.

Mit der Beratung und Begleitung der Eltern durch eine Steep-Beraterin wolle man vermeiden, dass es zur Gefährdung des Kindeswohls komme. Es beruht auf der sogenannten "Bindungstheorie" und will die Bindung zwischen Eltern und Kind stärken.

Auch Landrat Dr. Achim Brötel ist überzeugt von diesem Konzept. "Das ist ein völlig anderer Ansatz als sonst in der Jugendhilfe", stellte er fest. "Gelingende und Freude bereitende Elternschaft - Wer wollte das denn eigentlich nicht?" fragte er und spielte damit auf den Namen des Programms an, das "Steps Toward Effecitive Enjoyable Parenting" bedeutet. Er wies darauf hin, dass man vor "Steep" bereits eine Mitarbeiterin zur entwicklungspsychologischen Beraterin und "Safe"-Mentorin ausgebildet habe. "Steep" sei eine gute Ergänzung dazu. "Die Eltern-Kind-Beziehung zu stützen und zu stärken ist besser als der Eingriff von außen", sagte der Landrat. Das Programm sei deshalb ein "sehr sympathischer Ansatz". Brötel dankte den Ausbildern, dem Lionsclub Madonnenland für die finanzielle Unterstützung sowie den Teilnehmerinnen aus seinem Landkreis, die Freizeit für diese Fortbildung geopfert hätten.

Die Ausbildung zum "Steep"-Berater erstreckt sich über 18 Monate und umfasst zehn Weiterbildungsmodule. Außerdem betreuten die Teilnehmerinnen im Rahmen ihrer Ausbildung Fälle aus der Praxis. Die Weiterbildung in Buchen wurde gefördert durch die Firma Seitenbacher und durch die Lions-Clubs Madonnenland, Kehl, Kinzigtal und Offenburg. Aus dem Jugendamt in Mosbacher Dienststellen haben folgende Mitarbeiterinnen die "Steep"-Ausbildung abgeschlossen: Sandra Hollerbach, Jasmin Noe, Jennifer Stadler, Laura Wieder, Marion Walter, Nicole Kuner und Melanie Arnold.