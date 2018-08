Walldürn. (jam) Erfolg ist bei einer Unternehmensgründung die Ausnahme, Scheitern die Regel. Nur eines von zehn Startups wird richtig erfolgreich, belegen Statistiken. Gleichzeitig scheitern mehr als 80 Prozent aller Startups innerhalb von drei Jahren - und das ist eine vorsichtige Schätzung. Die Ursachen sehen Experten in oft ähnlichen Fehlern, die viele Jungunternehmer begehen. Hilfestellung soll den Existenzgründern bald das Startup-Center Odenwald (SCO) bieten, das Dieter Goldschmitt im Verbandsindustriepark (VIP) bauen will.

Kernstück des Konzepts, das ursprünglich den Namen "Goldschmitt City" trug, soll eine 80 mal 20 Meter große Gewerbehalle werden, die der Unternehmer zu günstigen Konditionen an geeignete Firmengründer vermieten möchte. Der Bauantrag ist bereits eingereicht, bis zum 15. September 2018 "muss" die Halle stehen. Denn bevor sie Jungunternehmern als Ausgangspunkt für ihre Erfolgsgeschichte dient, feiern dort Wohnmobilisten die zweite Auflage des Konvoiweltrekords. "Sobald der Förderbescheid des Entwicklungsprogramms ‚Ländlicher Raum’ da ist, beginnen wir mit dem Bau", sagt der Reisemobilpionier. Bei einem Erfolg des Startup-Centers sollen weitere Hallen folgen, Flächen im VIP stehen schon bereit.

Aber Goldschmitt investiert nicht nur in Immobilien: Mit seiner kaufmännischen und technischen Erfahrung und seinem Netzwerk an guten Kontakten will der 64-Jährige Existenzgründer aller Branchen coachen. "Als Jungunternehmer steht man heutzutage schon mit einem Fuß im Gefängnis", fasst er die unübersichtliche Bürokratie zum Beispiel beim Arbeitsrecht überspitzt zusammen. Dem System wirft Goldschmitt Intransparenz vor - ohne Steuerberater sei man in Deutschland gar nicht mehr handlungsfähig. "Zwar kompensieren Jungunternehmer fehlendes Fachwissen oft durch Enthusiasmus, aber bereits kleinste Formfehler können die Bilanz verhageln und Sanktionen erwirken."

Hier wollen nicht nur Dieter und Gisela Goldschmitt ihr über Jahrzehnte erarbeitetes Wissen zur Verfügung stellen, sie hoffen auch auf Synergieeffekte: Rechts- und Beratungskosten, Versicherungspolicen, aber auch der gemeinsam genutzte Maschinen- und Fuhrpark können Kosten für die Jungunternehmer reduzieren.

Bürgermeister Markus Günther ist Feuer und Flamme für das Projekt: "Hier passiert nun das, was wir schon lange verwirklichen wollten." Ein Gründerzentrum für Walldürn, das jungen Unternehmern ohne großes Risiko den Sprung in die Selbstständigkeit ermöglicht, war bereits in den 90ern im Gespräch. Dass nun eine Privatperson die Idee umsetzt, mache Günther zufolge vieles einfacher - zum Beispiel im Hinblick auf das Kartellrecht. Dieter Goldschmitt: "Im Gegensatz zu einer Gemeinde haben wir die Möglichkeit, mit einem gewissen Anteil in die Firma einzusteigen und ihr über den Berg zu helfen." "Jeder Unternehmer kann über eine solche Unterstützung und ein so innovatives Umfeld dankbar sein", sagt Günther. Gleichzeitig freue sich die Stadt Walldürn über neu geschaffene hochwertige Arbeitsplätze.

Dass er mit dem Verbandsindustriepark den richtigen Standort für ein Gründerzentrum an der Hand hat, steht für den 64-jährigen Unternehmer Goldschmitt fest: "Ich glaube einfach an Walldürn und den VIP, der mit seiner perfekten Verkehrsanbindung und seiner günstigen Lage direkt an der B 27 eines der besten Industriegebiete der Region ist." Zwar habe der Umschwung vom Wallfahrts- und Garnisonsstandort hin zum modernen Wirtschaftsstandort noch nicht wirklich geklappt. Das SCO könne aber die erhoffte Initialzündung sein - frei nach dem Motto "Erfolg macht sexy!".

Dass das Startup-Center Odenwald schon heute ein Erfolgsmodell ist, beweist der erste Mieter. Die Firma Häfner Bauelemente aus Buchen hat fest zugesagt, 400 Quadratmeter in der noch zu errichtenden Gewerbehalle anzumieten. Mit zwei weiteren Gründern stehe man bereits in erfolgversprechenden Verhandlungen, so Goldschmitt.

Ziel des SCO ist es, dass die Unternehmen eines Tages herauswachsen und sich an anderer Stelle vergrößern. Geeignete Flächen, so der Bürgermeister, gebe es in Walldürn genug.