Walldürn. (jam) "Der negative Trend im Herbst hat sich schon seit Jahren abgezeichnet", sagt Bürgermeister Markus Günther und zieht nun daraus Konsequenzen: Die verkaufsoffenen Sonntage im Nachsommer sind Geschichte. Am 14. Oktober dieses Jahres können die Geschäfte zwar noch ein letztes Mal im Herbst ihre Türen an einem Sonntag öffnen, "ein Rahmenprogramm wird es aber definitiv nicht geben", gibt der Bürgermeister bekannt.

Die Herbstveranstaltung sei in den vergangenen Jahren sehr unbefriedigend gewesen. Von den 28 Geschäften in der Innenstadt hatten im vorigen Jahr nur 13 geöffnet, nur vier davon sind Mitglied im Stadtmarketingverein. Für das Rahmenprogramm hatte nur ein Direktvermarkter zugesagt. "Es kamen sogar Beschwerden von Kunden. Das war kontraproduktiv als Werbung für Stadt und Gewerbe", zieht Günther Bilanz. Dennoch hatte der Verein allein 5000 Euro für Werbung in die Hand genommen, weitere Kosten zum Beispiel für den Bauhof kamen noch dazu.

Für diesen Herbst hatte der Verein 65 Direktvermarkter angeschrieben, Rückmeldungen gab es keine einzige. Obwohl die Genehmigung für den 14. Oktober erteilt ist, will das Stadtmarketing nun die Füße stillhalten und diesen Tag auch nicht bewerben.

"Die Entscheidung fiel einstimmig, aber wir bedauern es", berichtet Günther. "Das Ergebnis steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, den wir zum Beispiel mit Absperrungen und Personalkosten betreiben."

Drei verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage erlaubt das Bundesverwaltungsgericht den Gemeinden pro Jahr. Fest etabliert sind in Walldürn der verkaufsoffene Tag an Christi Himmelfahrt im Rahmen des Blumen- und Lichterfests sowie der "Autosonntag" im Frühjahr. Bei einer Umfrage des Stadtmarketingvereins vor acht Jahren hatten sich die Gewerbetreibenden der Stadt noch dafür ausgesprochen, als dritte Wahl auf den verkaufsoffenen Sonntag im Herbst zu setzen. Das hat sich inzwischen jedoch geändert.

"Wir haben für eine neue Umfrage 92 Ladengeschäfte sowie Beteiligte aus Gastronomie und Handwerk befragt, 30 haben geantwortet", sagt Günther. Das Ergebnis ist relativ deutlich und deckt sich mit den subjektiven Eindrücken des Stadtmarketingvereins: 60 Prozent wollen die Veranstaltung im Herbst aufgeben und stattdessen einen zweiten verkaufsoffenen Tag am Blumen- und Lichterfest. Eine entsprechende Genehmigung will der Stadtmarketingverein nun für die nächsten drei Jahre beantragen.

"Das heißt aber nicht, dass wir im Herbst überhaupt nichts mehr machen wollen", betont der Bürgermeister. Die Stadt müsse neue Wege gehen. Denkbar sei zum Beispiel eine Art "Black Friday" am Ende der Sommerferien - analog zu den USA als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison.

Dem Marketingverein schwebt derzeit eine lange Einkaufsnacht mit Programm vor, die Vereine könnten Kulinarisches anbieten. Möglich sei aber auch ein Wein- oder ein Oktoberfest. "Wir möchten etwas Neues für unser Jubiläumsfest im kommenden Jahr."