Buchen. (sis) Zu einer echten Geburtstagsfeier gehören viele Gäste, eine Rede auf das Geburtstagskind, Geschenke und natürlich auch eine Geburtstagstorte. All diese Voraussetzungen wurden erfüllt beim Frühlingskonzert der Stadtkapelle Buchen, "nebenbei" Auftakt zu den Jubiläumsveranstaltungen anlässlich des 125. Geburtstag dieser Buchener Institution. Erster Gratulant und Geschenkeüberbringer war Landrat Dr. Achim Brötel, Vorsitzender des Fördervereins und nicht nur als Projektmusiker eng mit der Stadtkapelle verbunden. Mit seinem Stellvertreter Volker Henn und Kassiererin Annette Bischof war er vor der Pause auf die Bühne gekommen.

Und das nicht mit leeren Händen: Mit herzlichen Geburtstagswünschen - "das Geburtstagskind beschenkt uns alle in reichem Maße, immer und immer wieder" - überbrachte er ein Geschenk "für die Vergangenheit", eine Festschrift, fast schon ein historisches Bilderbuch. Und noch eines für die Gegenwart: eine überdimensionale Geburtstagstorte, gesponsert von Fördervereinsmitglied Bäckermeister Alexander Slepkowitz.

Und letztendlich auch ein Geschenk für die Zukunft: einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro samt kleiner Jubiläumsgabe des Kreises, zu verwenden für die Jugend- und Nachwuchsarbeit der Stadtkapelle. Angesichts dieser Großzügigkeit verschlug es dann dem Vorsitzenden der Stadtkapelle, Christian Schulze, die Sprache. Aber nur kurz; er war sich sicher, dass das Geld gut angelegt und ohnehin bestimmt auch schon verplant sei von Dirigent Alexander Monsch.

Schulze dankte dem Förderverein und insbesondere Brötel für die immerwährende Unterstützung und ganz besonders auch für die Idee und die Umsetzung der Festschrift, in der viel Zeit, Arbeit und auch großzügige Spenden steckten.

Abgerundet wurde die Gratulation später durch das kurze Grußwort von Bürgermeister Roland Burger, der sich stolz zeigte auf "das große Ganze", die Stadtkapelle mit ihrem Nachwuchs, bei der seit nunmehr schon 125 Jahren "alle Rädchen ineinandergreifen", um immer wieder aufs Neue so großartige musikalische Leistungen zu erbringen.

Er dankte, ebenso wie Vorsitzender Christian Schulze, in seinem Schlusswort allen, die ihren Beitrag dazu leisten: Den überaus engagierten Dirigenten Alexander Monsch und Lisa Kohlmann, allen Musikerinnen und Musikern und allen, die auch immer Verantwortung übernehmen für eine Musikkapelle, die immer wieder Maßstäbe setzt in der Region. Was diese dann auch prompt mit Variationen des "Happy Birthday-Themas" mit Solopartien für Klarinette, Saxophon, Posaune und Klavier unter Beweis stellte.