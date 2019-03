Panorama-Blick auf die Walldürner Innenstadt. Die Stadt feiert in diesem Jahr im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen in und um Walldürn ihr 1225. Jubiläum. Foto: Stadt Walldürn

Walldürn. (dore) Stolze 1225 Jahre wird die Stadt Walldürn in diesem Jahr alt. Grund genug, das mit einer Reihe von Veranstaltungen über das ganze Jahr 2019 verteilt zu feiern. Und Anlass genug für die Stadt, eine Jubiläumsbroschüre herauszugeben. Bürgermeister Markus Günther und die beiden Textbearbeiter Helmut Gaukel (Mitarbeiter der Stadt) und Daniela Arnold (Sachbearbeiterin Geopark-Informationszentrum des GVV) stellten die schmucke, in grün-weiß-rotem Design gestaltete Broschüre bei einem Pressegespräch am Donnerstagnachmittag im Alten Rathaus vor.

Die 15.000 Exemplare der Jubiläumsbroschüre werden nach Informationen von Bürgermeister Markus Günther ab sofort in Walldürner Institutionen, Geschäften, Banken und Ärzten verbreitet. Den größten Teil der Jubiläumsbroschüre nimmt die Vorstellung der Verstaltungen im Jubiläumsjahr ein. Dazu kommen ein Grußwort des Bürgermeister und eine kleine Zeittafel zur 1225-jährigen Geschichte der Stadt. Und zur Auflockerung sind interessante Fragen rund um Walldürn miteingestreut. Man habe mit der Broschüre keinen großen Geschichtsabriss abbilden wollen, denn es gebe schließlich schon das 1200-Jahr-Buch. "Das wäre nur ein Abklatsch dieses Buchs gewesen", erklärte Günther.

Helmut Gaukel (Stadt Walldürn), Bürgermeister Markus Günther und Daniela Arnold (Geoparkinformationszentrum GVV) präsentieren die Jubiläumsbroschüre. Foto: Dominik Rechner

Vielmehr habe man "die Stadt Walldürn vor- und darstellen wollen: Für was stehen wir? Wer sind wir? Wir wollen zeigen, wer wir jetzt sind und wer wir künftig sein wollen", betonte Bürgermeister Günther. Die Antwort liefert er gleich nach. Walldürn präge eine große kulturelle Vielfalt, seine acht Museen seien Zeugen davon - Kelten, Römer, Staufen und natürlich die Wallfahrt hatten bzw. haben großen Einfluss auf die Geschichte, das Handwerk, die Gastronomie und somit auch das Stadtbild Walldürns. Und nicht zuletzt seien es vor allem die zahlreichen Vereine mit ihren Veranstaltungen, die Walldürn heute prägten. Blumen- und Lichterfest, die Fastnacht, die Chöre, Blaskapelle, die große Vereinswelt, diese Vielfalt bzw. "den Wert" (Günther) wolle man präsentieren, "denn nur wer zeigt, was er zu bieten hat, kann auch überleben", sagte Bürgermeister Günther.

Das Stadtoberhaupt dankte den beiden in Walldürn ansässigen Firmen Wohnfitz und Procter & Gamble, welche die Finanzierung der Broschüre ermöglicht hätten.

Schon Anfang 2017 haben Günther, Gaukel und Arnold sich mit Vereinsvertretern zusammengesetzt, um zu besprechen, welche Veranstaltungen in die Jubiläumsbroschüre reinkommen sollen. "Über 70 Veranstaltungen werden vorgestellt", so Helmut Gaukel.

Die Jubiläumsbroschüre. Foto: Dominik Rechner

Aus Anlass des 1225-Jahr-Jubiläums habe man ein neues Design gewählt und das bislang bekannte "Walldürn-W bewusst rausgehalten", erklärte Günther. Die Stadt wolle damit auch gezielt in die Werbung gehen. So sollen Walldürner Geschäfte die Möglichkeit haben, für ihre Angebote Aktionsplakate mit dem 1225-Jahr-Feier-Logo präsentieren zu können. "Nach dem Motto: Wir feiern mit und bieten an", ergänzte Daniela Arnold. Es soll alles aus einer Hand sein und die Geschäfte können so ihre Verbundenheit mit der Stadt Walldürn zum Ausdruck bringen. Geplant sei auch wieder vonseiten des Stadtmarketing, die beliebten Windlicht-Kerzen im 1225-Jahr-Feier-Design ab Mitte April anzubieten. Die Kerzen seien schon in anderen Designs als Geschenk sehr beliebt gewesen, so Günther.

Dass die Stadt Walldürn auch ganz große Veranstaltungen stemmen könne, habe man im Februar mit der äußerst gelungenen Ausrichtung des Fränkischen Narrentreffens bewiesen, stellte Günther stolz fest und gab einen Überblick zu bevorstehenden Höhepunkten im Jubiläumsjahr. Auch einige hochrangige Politiker haben sich angekündigt, "die mit ihrer Anwesenheit und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt die Feierlichkeiten zu 1225 Jahren Walldürn herausheben", freut sich Günther. U.a. hat sich Innenminister Thomas Strobl angekündigt. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf ein paar Höhepunkte in diesem Jahr:

> 24. März: Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

> 14. April: Saisoneröffnung im Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf

> 29. April: Wirtschaftsforum mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im "Haus der Offenen Tür"

> 12. Mai: Europafest am Schlossplatz mit EU-Kommissar Günther Oettinger

> 29. Mai bis 2. Juni: Blumen- und Lichterfest Walldürn

> 14. bis 16. Juni: ADAC Odenwaldring-Klassik (Flugplatz Walldürn)

> 27. Juni: Großer Blutfeiertag in der Basilika

> 20./21. Juli: Landeswettbewerb der Bereitschaften des DRK (Innenstadt)

> 27. Juli: "Stadtwerke Open 2019", 125 Jahre Wasserversorgung bei den Stadtwerken

> 28. Juli: Schlossplatzfest (Innenstadt)