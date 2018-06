Buchen. (rüb/lra) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises beschäftigt derzeit der Fall eines Kindergartenkinds, bei dem durch einen Test Tuberkuloseerreger festgestellt wurden. Dies teilte das Landratsamt am Montagnachmittag in einer Presseerklärung mit. Nach RNZ-Informationen handelt es sich bei der betroffenen Einrichtung um den Kindergarten St. Josef in Buchen.

Nachdem bekannt worden war, dass sich ein Mädchen, das den Kindergarten besucht, mit Tuberkulose angesteckt hat, wurden am Freitag alle rund 80 Kinder der Einrichtung einem Schnelltest unterzogen. Die Gefahr, dass sich weitere Kinder mit dem Erreger angesteckt haben, sei zwar äußerst gering. Dennoch hat man beim Gesundheitsamt nicht nur die Kinder aus der Gruppe des betroffenen Mädchens, sondern alle getestet, um überhaupt kein Risiko einzugehen.

Sofort nach Eingang der entsprechenden Diagnose waren am Freitag zwei Amtsärztinnen in die Einrichtung gekommen, um die Versorgung des Kindes sicherzustellen und die Untersuchung von möglichen Kontaktpersonen zusammen mit den örtlichen Kinderärzten einzuleiten.

"Tuberkulose ist eine Krankheit, die eigentlich immer in der Bevölkerung präsent ist. Wir verfügen daher über große Erfahrung, so dass wir noch am selben Tag alle in den allgemeinen Standards vorgeschriebenen Maßnahmen ergriffen haben", sagt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Dr. Susanne Fischer.

Von einer Ansteckungsgefahr wird bei Tuberkulose nur bei solchen Personen ausgegangen, die insgesamt länger als acht Stunden engen Kontakt zu einer ansteckend erkrankten Person hatten. Vor diesem Hintergrund bestehe zu überzogenen Reaktionen kein Anlass. Im vorliegenden Fall wurden vorsichtshalber trotzdem alle Kinder, die die Einrichtung besuchen, einer Testung unterzogen, über die jetzt festgestellt werden soll, ob es überhaupt zu einem Kontakt mit dem Erreger gekommen ist.

Auch erwachsene Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt nahezu lückenlos erreicht, um auch diese untersuchen zu können. Das Gesundheitsamt will dadurch eine mögliche Weiterverbreitung der Krankheit verhindern. Aufgrund des schnellen Eingreifens sei eine Schließung oder großflächige Desinfektion der Einrichtung nicht notwendig gewesen, erklärt Dr. Fischer. Der Dank des Gesundheitsamts gehe an die beteiligten Kinderärzte und Apotheken.