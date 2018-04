Am Kindergarten St. Franziskus in Hardheim steht neben der reinen Wissensvermittlung vor allem auch der Aufbau von Werten und Idealen im Vordergrund. Leiterin Carolin Eichkorn will dabei die Kinder zu Akzeptanz und Empathie erziehen. Fotos: Andreas Hanel

Hardheim. (ahn) Beide Elternteile berufstätig, kleine Kinder, für die oft keine Betreuung an der Hand ist, und daneben noch die Bewältigung des Alltags - dies alles unter einen Hut zu bringen, ist für viele junge Familien der ganz normale Wahnsinn. Bezüglich der fehlenden Betreuung wurde nun in Hardheim Abhilfe geschaffen. Dort vergrößerte man im Kindergarten St. Franziskus das Angebot um zwei Optionspakete, wobei Kinder entweder im Rahmen verlängerter Öffnungszeiten oder ganztägig betreut werden können. Leiterin Carolin Eichkorn stellte uns bei einem Besuch das neue Angebot des Kindergartens sowie dessen pädagogisches Konzept vor.

"Wir brauchen dringend mehr Betreuungsplätze im Ort", bringt Eichkorn, seit einem guten Jahr Leiterin des Kindergartens St. Franziskus, die Problematik auf den Punkt. In Ermangelung ausreichend vorhandener Plätze erwies und erweist sich eine Ausweitung des Betreuungsangebots am St. Franziskus als zwingende Notwendigkeit, zumal der andere Kindergarten im Ort, der Gemeindekindergarten "Kindervilla Kunterbunt", restlos belegt ist, wie Eichkorn informiert.

Groß geworden ist die Erzieherin in Hardheim, der bis heute anhaltende Bezug zum St. Franziskus ergab sich schon in Jugendjahren durch ein Praktikum. "Ich fühle mich hier wohl; Erzieherin ist mein Lieblingsberuf, ich kann mir schwer vorstellen, etwas anderes zu machen", beschreibt sie ihre Arbeit.

Arbeit bedeutet für sie als Leiterin auch viel Bürokratie: Unter anderem die Auflagen sowie die Bedingungen der Aufsichtspflicht würden immer strikter, wie Eichkorn meint: "Früher konnte man mal allein mit einigen Kindern rausgehen, das ist heute so nicht mehr möglich."

Dass sie sich als Verantwortliche voll und ganz mit dem pädagogischen Konzept des Kindergartens identifiziert, war bei unserem Besuch zu erkennen. Wie der Name des Kindergartens unschwer erahnen lässt, befindet er sich in der Trägerschaft der katholischen Kirche. Dass der später heiliggesprochene Franz von Assisi, der vor allem als Anwalt der Armen gilt und für die Natur und Nächstenliebe eintrat, bei der Namensgebung Pate stand, kam nicht von ungefähr, sondern war vor 27 Jahren entsprechend dem Konzept des Kindergartens Wunsch seiner Gründerväter.

Die Achtung der Schöpfung und der Natur sowie Nächstenliebe und die Fähigkeit zur Empathie werden am St. Franziskus großgeschrieben - ebenso wie die Beachtung der kleinen Dinge, wofür man die Kinder sensibilisieren möchte. "Die reine Wissensvermittlung ist zwar wichtig, doch der Aufbau von Idealen sowie eines Wertesystems sind mindestens genauso wichtig für die Kinder", weiß die Pädagogin.

Das heißt: Respekt, Höflichkeit, achtsamer Umgang untereinander und die Akzeptanz des Anderen. "Darum bemühen wir uns - bis an die persönliche Grenze", unterstreicht die Leiterin die Relevanz ihrer pädagogischen Arbeit im Kindergarten.

Allerdings gehöre zur Entwicklung der Kinder auch die Einhaltung gewisser Regeln, wie Eichkorn betont: "Regeln sind gut für Kinder, sonst sind sie in der heutigen Welt mit dem vielfachen Angebot aufgeschmissen. Regeln geben ihnen Hilfe und Orientierung, der globale Horizont unserer Welt ist für sie ansonsten einfach zu abstrakt."

Für die Vermittlung dieser Werte stehen am St. Franziskus zehn Erzieherinnen zur Verfügung, die fast alle in Teilzeit arbeiten. Dass es insgesamt in der ganzen Sozial- und Bildungslandschaft immer weniger Männer gibt, findet bei Eichkorn keine Billigung: "Meiner Meinung nach hat sich auf diesem Gebiet die Emanzipation verdreht. Kinder benötigen ebenso auch männliche Vorbilder."

Doch auch ohne Männer bewerkstelligt man die jüngst erfolgte Erweiterung des Betreuungsangebots am St. Franziskus: Neben den zwei Regelgruppen mit jeweils bis zu 28 Plätzen gibt es schon länger eine Ganztagesgruppe, in der zehn Ein- bis Dreijährige betreut werden. Seit 1. März können Eltern nun auf zwei Betreuungspakete zurückgreifen, die das Angebot der Regelzeiten ergänzen: Im Rahmen der 46 Regelplätze kann entweder die Option mit verlängerten Öffnungszeiten hinzugebucht werden oder die mit einer Ganztagesbetreuung; letztere umfasst zehn Plätze.

Der Ablauf beim ganztägigen Angebot gestaltet sich folgendermaßen: Ab 7.30 Uhr können die Kinder in die Gruppe gebracht werden, danach findet freies Spielen statt, gefolgt von einem Frühstück. Im anschließenden Morgenkreis wird gebastelt oder gesungen. Einmal in der Woche findet im hauseigenen Turnraum eine Turnstunde statt. Um 12 Uhr gibt es dann ein warmes Mittagessen, das vom benachbarten ASB-Seniorenzentrum geliefert wird.

Danach können die Kinder sich eine halbe Stunde lang im Ruheraum ausruhen; wer dabei einschläft, darf dort auch länger verweilen. In den zwei Gruppenräumen werden die Kinder dann bis zu ihrer Abholung um 16.30 Uhr betreut; freitags erfolgt diese bereits um 13.30 Uhr. Das breitere Angebot kristallisiert sich indes lediglich als ein Tropfen auf den heißen Stein heraus. Trotz der neuen Optionen seien am St. Franziskus inzwischen alle Plätze voll, wie Eichkorn informiert. Bei den Anmeldungen sehe es nicht besser aus - es gebe lediglich noch zwei bis drei Notplätze.

Dass die Nachfrage so groß ist, liegt - so die Leiterin - zum einen daran, dass gerade mehr Kinder geboren werden, und zum anderen, dass Mütter nach der Geburt ihrer Kinder früher in das Berufsleben wieder einsteigen wollen oder müssen. Letzteres stellt sich für sie als zweischneidiges Schwert dar: Einerseits sei es zwar gut, dass gut ausgebildete junge Mütter schnell wieder in der Berufswelt tätig sind, andererseits bräuchten gerade ganz junge Kinder in den ersten Jahren ihres Lebens einen Bezugspunkt in der Familie. Denn diese Lebensphase sei für die Kinder eine prägende Zeit, die sich auf die Gesamtentwicklung auswirke.

In diesem Punkt versucht nun das St. Franziskus mit dem erweiterten Betreuungsangebot, junge Familien zu unterstützen, wobei auch klar ist, dass der Kindergarten schwerlich die Familie ersetzen kann.