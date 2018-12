40 neue LED-Lampen wurden jetzt in der Rosenberger Halle installiert. Sie sorgen für Energieeinsparung und helleres Licht. Unser Bild zeigt bei der Abnahme der Maßnahme Bürgermeister Gerhard Baar, Kämmerin Simone Trumpp sowie Carsten Remmler (Mitte) von der Firma Elektra Rosenberg. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F) Die energetische Sanierung der Sporthallenbeleuchtung ist abgeschlossen. Fast ein Jahr lang dauerte es, bis die geplanten Arbeiten von der die örtliche Elektrofirma Remmler ausgeführt werden konnten.

In der ersten Sitzung, in der sich der Gemeinderat mit diesem Thema befasste, war beschlossen worden, ohne Hinzuziehung eines Fachbüros Angebote für die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik einzuholen. Das brachte aber nicht den gewünschten Erfolg, denn die eingegangenen Angebote waren so unterschiedlich, dass der Gemeinderat die Vergabe vertagte.

Im September wurde dieses Thema erneut beraten, und Kämmerin Simone Trumpp erläuterte die neu eingegangenen Angebote der örtlichen Firma Elektra, die dann mit dem Austausch der Lampen im gesamten Hallenbereich und in den Nebenräumen betraut wurde.

Die Kosten beliefe sich auf rund 40.000 Euro. Die Arbeiten wurden fristgerecht in den Herbstferien von der Firma Elektra ausgeführt, die in der Halle 40 LED-Lampen installierte, die sich für den Sportbetrieb eignen. In den Nebenräumen wurden die Leuchtmittel durch energiesparende LED-Röhren ersetzt.

Vergangene Woche haben Bürgermeister Gerhard Baar und Kämmerin Simone Trumpp die Umstellungsarbeiten abgenommen, wobei ein deutlicher Helligkeitsunterschied zu den Vorgängerlampen deutlich wurde. Wie Baar sagte, werde durch die neuen Lampen eine erhebliche Energieeinsparung erzielt, so dass sich in etwa sechs Jahren die Investition refinanziert habe.

Carsten Remmler von der Firma Elektra Rosenberg dankte dem Gemeinderat für den Auftrag und stellte die neue Beleuchtung vor.