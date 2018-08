In den kleinen Dörfern Rumäniens leben vor allem Kinder und alte Menschen, da die Jüngeren in Städten oder im Ausland arbeiten. Unser Foto zeigt Kinder eines Kinderheims mit ihren Geschenkpäckchen aus Deutschland. Foto: Irmgard Rösch.

Neckar-Odenwald-Kreis. Wie hart das Leben in Rumänien in meist ungeheizten Räumen mit dem Einbruch der sibirischen Kälte werden kann, erlebten die Helfer und Helferinnen des Freundeskreises Oradea/ VS-Villingen hautnah bei ihrem Weihnachts-Hilfstransport 2016: Das Trinkwasser in den Flaschen im Kleinbus war oft eingefroren.

Der Verein Freundeskreise Oradea/ VS-Villingen organisiert zweimal im Jahr Hilfstransporte nach Rumänien und gewährleistet durch persönliche Kontakte, dass die Mittel dort ankommen, wo sie nötig gebraucht werden. Diese Transporte können nur mit Spendengeldern finanziert werden. Viele Frauengemeinschaften der Region Odenwald-Tauber und Einzelpersonen haben auch im vergangenen Jahr großzügig gespendet. Mit den fast 9000 Euro Spendengeldern von 2016 konnte die Finanzierung von vier Lastwagen gesichert werden.

Die sehnlichst erwarteten Transporte bringen auch Hilfsgüter wie Krankenbetten, Rollstühle, Windeln, Bettwäsche, Möbel und Kleidung in ein Altenheim, zu einer Ärztin und einer Krankenschwester, die sich um die Menschen in fünf völlig verarmten Dörfern kümmern.

Viele junge Menschen wandern aus oder suchen zeitweise Verdienstmöglichkeiten im Ausland, so dass man vor allem auf dem Land nur noch alte Menschen und Kinder antrifft. Diese sind unendlich dankbar für jede Kleinigkeit, wie Kleidung und Haushaltsgegenstände; denn oft fehlt es einfach an allem.

Der Verein unterstützt auch ein Krankenhaus, ein Senioren- und ein Kinderheim und schafft somit vor Ort Arbeitsplätze. Ein weiterer Teil der Spenden fließt in ein Straßenkinder-Projekt.

Auch in diesem Jahr erbitten die Helfer wieder ausschließlich Geldspenden, damit ganz gezielt dort geholfen werden kann, wo die Not vor Ort am größten ist.

Wer spenden möchte, wird gebeten, sich an die Leiterinnen der kfd-Frauengemeinschaften in ihrer jeweiligen Pfarrgemeinde zu wenden. Dort das Geld abgeben werden, auf Wunsch kann man auch eine Kontonummer erhalten. Abgabeschluss ist der 13. Dezember 2017.

Weitere Informationen gibt es bei Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral, Tel. 06281/522925, E-Mail: regina.koehler@esa-dioezesanstelle.de.