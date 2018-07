Mit dem ersten Spatenstich wurden am Donnerstag im Verbandsindustriepark Walldürn die Weichen für das von Dieter Goldschmitt (3. von links) aus der Taufe gehobene Startup-Center Odenwald gestellt. Landrat Dr. Brötel, die Bürgermeister Günther und Rohm sowie Vertreter der am Bau beteiligten Unternehmen und Kreditinstitute legten fleißig mit Hand an. Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) Dass Dieter Goldschmitt durchaus als Odenwälder Pendant zu Technik-Genie Béla Barényi - Erfinder von Sicherheits-Fahrgastzelle und Sicherheits-Lenksäule - bezeichnet werden kann, beweisen seine Schaffenskraft und sein Einfallsreichtum immer wieder auf ein Neues. Auch nach dem Verkauf seines Lebenswerks, des Fahrwerkstechnik-Experten Goldschmitt, gehen ihm die Ideen nicht aus, wie sich am Donnerstag einmal mehr zeigte: Im Verbandsindustriepark (VIP) wurde der erste Spatenstich für das Startup-Center Odenwald vollzogen.

Eingangs stellte Goldschmitt die damit verbundene Absicht heraus, Jungunternehmern unter die Arme zu greifen: "Gründer mit guten Ideen werden in Deutschland kaum gefördert", ließ er wissen und hielt fest, gerade ihnen mit seiner Erfahrung aus über vier Jahrzehnten unternehmerischer Tätigkeit gern beizustehen.

Erfreut zeigte er sich über die ersten beiden Existenzgründer, die Parzellen der insgesamt 1600 Quadratmeter umfassenden Halle als Plattform nutzen werden: Mit Andreas Häfner (Firma Häfner-Bauelemente) und Tobias Hauser (AnTo GmbH Fahrzeugbau) begrüßte er zwei von frischem Denken geprägte Unternehmerpersönlichkeiten. "Die Verbindungen ergaben sich beim Wohnmobil-Konvoi im vergangenen Jahr", blickte Dieter Goldschmitt zurück, der mit weiteren Gründern im Kontakt stehe. Zusammenfassend sprach er von einem "bedeutsamen Schritt für Walldürn und den VIP", der ihm persönlich besonders am Herzen läge.

Mit dem Hinweis auf die Kommunalwahlen 1994 und 1999 eröffnete Bürgermeister und Gemeindeverwaltungsverbandsvorsitzender Markus Günther die Grußworte. Seinerzeit plädierte die CDU-Fraktion für ein Gründerzentrum, das Jungunternehmern ohne großes Risiko den Sprung in die Selbstständigkeit gestatten solle - nun lasse sich der langgehegte Traum verwirklichen. "Wir sind stolz auf diese Idee und glücklich über ihre Ausführung", betonte Günther und freute sich über die professionelle Begleitung durch Gisela und Dieter Goldschmitt, die für die Newcomer in wirtschaftlicher und kaufmännischer, aber auch in menschlicher Hinsicht sehr wertvoll sei.

"Wir sind gespannt auf weitere unternehmerische Highlights, die Walldürn weiter nach vorn bringen", fuhr er fort und entbat mit dem Hinweis auf das "Erfolgsmodell Goldschmitt" ein herzliches Glückauf.

Landrat Dr. Achim Brötel gratulierte gleichsam zum ersten Schritt in die Realisierung und bezeichnete die Vita des studierten Lehrers Dieter Goldschmitt als perfektes Beispiel dafür, was aus einer von Fleiß vorangetriebenen fixen Idee werden kann. Das nach Mosbach zweite Existenzgründerzentrum im Kreisgebiet trage dazu bei, aufstrebende Existenzgründer zu "unternehmerischen Patenkindern der Goldschmitts" werden zu lassen, die an Ort und Stelle auf gutes Fundament für erfolgreiches Tun stoßen. Als kommissarischer Mosbach-Standortleiter der IHK Rhein-Neckar rundete Dr. Andreas Hildenbrand die Grußworte ab. Er erinnerte an rückläufige Gewerbeanmeldungen; analog dazu seien aber ebenso weniger Gewerbeabmeldungen zu verzeichnen. Im Startup-Center Odenwald sah er eine "Stätte, in der innovative Menschen innovative Dienstleistungen etablieren" - der Nimbus der Goldschmitt TechMobil AG als Garant für ausgeklügelte und wegweisende Technologien im Caravaning-Bereich käme dem nur entgegen.

Andreas Häfner als Chef von fünf Vollzeit- und zwei Teilzeitangestellten dankte Dieter Goldschmitt für die Unterstützung und bezeichnete das Startup-Center als "Anfang eines neuen Kapitels und Grundlage für eine neue Heimat, an der man Wurzeln schlagen kann".

Beim symbolischen ersten Spatenstich wurde die zuvor von allen Ehrengästen unterschriebene Urkunde in die versiegelte "Zeitkapsel" gelegt und im Erdreich vergaben. "Vielleicht findet jemand in vielen Jahren dieses Dokument und erinnert sich daran, dass wir hier waren", merkte Dieter Goldschmitt scherzhaft und lud zum Imbiss ins Restaurant "Goldschmitts" ein.