Höpfingen. (adb) Alternative Energien sind auch in Höpfingen ein Thema: In der Straße "An den Rübenäckern" könnte der "Solarpark Höpfingen" entstehen. Das Projekt stellte Melanie Eisner von der Klärle Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt dem Gemeinderat am Montag ausführlich vor.

Da das 0,77 Hektar große, derzeit als Bauschuttdeponie dienende Areal zwischen dem später als Schrottplatz und Reifenlager genutzten Mischwerk der Firma Störzer-Bau und der Biogasanlage liegt, könne man "mit hoher Wahrscheinlichkeit" von belastetem Material erdfremder Natur im Boden ausgehen, wie Melanie Eisner betonte.

Die Untere Naturschutzbehörde sähe keinen Einwand, "wobei ein Ausgleich im Bebauungsplan wünschenswert ist und der Flächennutzungsplan neu aufgestellt werden muss" - Ziel sei die Ausweisung eines Sondergebiets, auf dem eine Fotovoltaikanlage errichtet werden kann. Da das Verfahrensgebiet die ehemalige Bauschuttdeponie übernimmt, gilt es als Konversionsfläche. Werde jedoch die Anlage nach Umsetzung und Inbetriebnahme mindestens zwölf Monate lang nicht genutzt, verfällt die Gültigkeit des Projekts.

Die maximal zulässige Modulhöhe liegt bei drei Metern, die maximale Gebäudehöhe bei fünf Metern. Dabei legt man Wert auf eine umweltschonende Bauart: "Die Module werden ohne Stein- oder Betonfundamente im Erdreich befestigt", informierte Eisner und merkte an, dass diese Methode keinerlei Rückbauprobleme mit sich bringe. "Es gibt verschiedene Variationen mit einem oder zwei Pfosten", ließ sie wissen. Hecken und Sträucher sollen den Solarpark am nördlichen und westlichen Rand des Plangebiets eingrenzen und Gebüschbrütern ein Heim geben. Die komplette Fläche (extensives Dauergrünland) werde sich mit der Zeit zu einer mageren Wiesenfläche entwickeln.

"Aus aktueller Sicht steht kein K.o.-Kriterium zu erwarten", fasste Eisner zusammen - zumal man anhand des ohnehin regen Durchgangsverkehrs zur benachbarten Biogasanlage auch nicht mit enorm sensiblen Tier- oder Pflanzenhabitaten rechnen müsse. Ferner läge das Planungsgebiet außerhalb von Biotopen und zerstöre kein Landschaftsbild: "Die Biogasanlage prägt den Ort sowieso schon", hielt die Expertin fest und erklärte, dass man für die Ausweisung eines Sondergebiets "alles getan hat, was man hätte tun können".

Gemeinderat Herbert Frisch (Freie Wähler) begrüßte das Vorhaben: "So erhält das derzeit wenig ansehnliche Areal eine wertvolle Nutzung", erklärte er. Jedoch blieb die Frage nach der Kostendeckung, die Gemeinderat Martin Sauer (CDU) stellte. Auf dessen Anfrage sicherte Melanie Eisner zu, dass die Kosten vollumfänglich der Betreiber - in diesem Fall die Firma Klärle - trägt. Ebenso sicherte sie zu, dass der Gemeinde Höpfingen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Planungshoheit obliegt.

Der Gemeinderat befürwortete die Aufstellung des Bebauungsplans "Solarpark Höpfingen" und stimmte dem Vorentwurf sowie den zugehörigen örtlichen Bauvorschriften einstimmig zu. Gleichsam wurde der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden gefasst.