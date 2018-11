Rosenberg-Sindolsheim. (F) Die jüngste Sitzung des Sindolsheimer Ortschaftsrates umfasste sieben Tagesordnungspunkte. Ortsvorsteher Jürgen Fuchs konnte neben zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Saal der "Alten Schule" auch Bürgermeister Gerhard Baar begrüßen.

Beim ersten Punkt gab der Ortsvorsteher einen aktuellen Sachstandsbericht zur derzeitigen Situation des Lebensmittelmarktes im Ort. Wie er betonte, hätten die Einwohner des Dorfes dadurch eine relativ gute Lebensqualität, was in einer Ortschaft mit rund 500 Einwohnern nicht immer der Fall sei. Da man seitens des Ortschaftsrates diese Einkaufsmöglichkeit erhalten möchte, habe man sich mit der Tochter der Inhaberin in Verbindung gesetzt, die zusagte, dass der Einkaufsladen bis Ostern 2019 in der jetzigen Form weiterbetrieben werden kann.

Es gäbe zwar Kaufinteressenten, deren Namen aber nicht genannt wurden, so Fuchs, weshalb es auch nicht möglich gewesen sei, mit ihnen über den Fortbestand zu besprechen. Gleichzeitig habe man aber beim Vorstand der Volksbank Kirnau nachgefragt, ob es möglich wäre, das Ladengeschäft in der ehemaligen, jetzt leer stehenden Bankstelle der Bank unterzubringen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch ein Umbau des ehemaligen Gefrierhauses vorzunehmen, was aber einen großen Aufwand bedeuten würde.

Eine dritte Möglichkeit, die Ortsvorsteher Fuchs noch ins Gespräch brachte, wäre, der Erwerb des Gebäudes durch den Förderverein oder die Gemeinde. Die im Haus befindliche Wohnung könnte dann vermietet werden und der Laden sowie die Lebensqualität im Ort wären gesichert.

Die in der Altheimer Straße stehenden Kastanienbäume waren weiteres Thema. Ortsvorsteher Fuchs schlug vor, diese um zwei bis drei Meter zu kürzen und auszudünnen. Diese Arbeiten sollten vom Bauhof über die Wintermonate ausgeführt werden, dies hätte zudem den Vorteil, ein Einwachsen der Äste in die Stromleitungen zu verhindern und das Laubaufkommen im Herbst zu verringern.

"Die Kommunalwahlen 2019 werfen ihre Schatten voraus", sagte der Ortsvorsteher beim nächsten Punkt. Dies betreffe die Ortschafts- und Gemeinderatswahl. Sindolsheim brauche mindestens einen neuen Kandidaten/in für den Gemeinderat und mindestens zwei für den Ortschaftsrat.

Wie Fuchs beim nächsten Punkt informierte, musste die Meldung an Mitteln für den kommenden Haushalt der Gemeinde 2019 schon im September abgegeben werden. Beantragt wurden die Sanierung von Feldwegen, ein neues Brückengeländer in der Lammstraße sowie Fassung des Oberflächenwassers oberhalb der Bergstraße und falls erforderlich ein Umbauzuschuss für den Lebensmittelladen.

Bei der Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse teilte der Ortsvorsteher mit, dass eine Anwohnerin, die im Tannengarten ein neues Wohnhaus, baute, den Antrag gestellt habe, ihr Grundstück mit einem Zaun zu umranden und diesen auf die Oberkante der Böschung setzen zu dürfen, da die eigentliche Grundstücksgrenze mitten in der Böschung verläuft. Dem Antrag stimmte der Ortschaftsrat mit der Maßgabe zu, wenn die Fläche jedoch für eine Baumaßnahme benötigt werden sollte, müsse der Zaun auf die eigentliche Grenze zurückgebaut werden.

Bei der Gemeinde gingen zwei Bauvoranfragen für die beiden letzten bebaubaren Bauplätze im Neubaugebiet "Adeldornring I" ein. Hier soll einmal ein Wohnhaus mit Walmdach und eines mit Flachdach entstehen. Der Ortschaftsrat stimmte beiden Anträgen zu, da diese Dachformen üblich seien, so Fuchs und man auch junge und bauwillige Personen im Ort halten bzw. dazugewinnen möchte.

Unter "Verschiedenes" wurde der am Sportgelände bestehende Tartanplatz angesprochen, der immer mehr verwildere, weshalb Ortsvorsteher Fuchs die Bevölkerung um Mithilfe bat. Gemeinsam sollte man sich Gedanken für eine Umnutzung des Platzes machen.

Das vordere, niedrigere Stück der Friedhofsmauer soll im ersten Halbjahr 2019 saniert werden und wie gehabt wieder mit Sandsteinplatten abgedeckt werden. Der Gemeinderat hat bereits in seiner letzten Sitzung den Auftrag für diese Arbeiten vergeben. Weiterhin informierte der Ortsvorsteher darüber, dass im Feuerwehrgerätehaus ein neues Sektionaltor eingebaut wurde, da das neue Löschfahrzeug eine größere Durchfahrtsbreite benötigt. Des Weiteren soll der Gehweg über die Breite des Gerätehauses auf Straßenniveau abgeschrägt werden, um ein Schwanken des Fahrzeugs beim Herausfahren zu vermeiden.

Beim letzten Punkt der "Bürgerfragestunde" beschwerten sich Bürger über die Verschmutzung durch Hundekot.