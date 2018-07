Seckach. (pol/van) Aus dem Ruder gelaufen war eine Party an der Grillhütte in der Heinrich-Magnani-Straße am Samstagmorgen, wie die Polizei berichtet. Gegen 2 Uhr wurde die Party aufgelöst. Offenbar war es zuvor zu mehreren Streitigkeiten gekommen. Nach Angaben der Polizei sollen Besucher Pfefferspray eingesetzt haben. Ein Mädchen wurde wegen Augenreizungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Außerdem verhielten sich einige männliche Partygäste während der Einsatzmaßnahmen provokativ gegenüber den Beamten, zu Auseinandersetzungen kam es hierbei aber nicht, so die Polizei.

Bei der Party könnte es sich um eine Facebook-Party handelt, die bereits im Vorfeld bekannt geworden und wegen Bedenken seitens der Stadt und der Polizei Adelsheim im Einvernehmen beteiligter Eltern abgesagt worden war. Die Ermittlungen dauern an.