Seckach. (lm) Man will ein positives Zukunftszeichen setzen und das gemeindeeigene Hallenbad mit Sauna noch im Laufe des nächsten Monats für Gruppen, Vereine und Schulen wieder öffnen – wenn natürlich auch unter coronabedingten Einschränkungen. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend in der Seckachtalhalle, nachdem man einen ausführlichen Sachstandsbericht von Hauptamtsleiterin Doris Kohler und Bürgermeister Thomas Ludwig zur Kenntnis genommen hatte.

Das Seckacher Hallenbad, ohnehin nicht gerade auf finanziellen Rosen gebettet, musste aufgrund der Corona-Pandemie am 17. März dieses Jahres geschlossen werden und verursacht der Gemeinde seither nicht unerhebliche Personal- und Sachkosten – bei ausbleibenden Einnahmen. "Nach den einschlägigen Verordnungen hätte das Bad zum 6. Juni wieder öffnen können, allerdings unter Voraussetzungen, die in Seckach praktisch nicht umsetzbar gewesen wären", erläuterte der Bürgermeister.

Nachdem das Schulschwimmen nun zum neuen Schuljahr wieder erlaubt ist, will die Gemeinde die weithin beliebte Einrichtung schrittweise öffnen. Zunächst soll sie ab Mitte Oktober – so die Planungen der Verwaltung – den Schulen in Klassenstärken sowie Vereinen und Gruppen mit jeweils maximal 15 Personen plus Übungsleiter zur Verfügung gestellt werden.

Vielschichtiger und umfassender gestalten sich die Regelungen für den öffentlichen Badebetrieb. Deshalb ist auch noch nicht klar, wann dieser wieder aufgenommen werden kann. An eine Aufgabe dieser Freizeiteinrichtung denkt allerdings niemand.

Info: Die Nutzer aus den Vereinen und Gruppen werden von der Verwaltung über den definitiven Eröffnungstermin noch informiert.