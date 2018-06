Seckach. (lm) Am 11. März ist Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig mit eindrucksvollen 93 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt worden, am Montag wurde er in einer feierlichen öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Seckachtalhalle im Beisein zahlreicher Gäste für seine dritte Amtsperiode verpflichtet, die offiziell am 1. Juni begonnen hat.

Nachdem das Landratsamt keine Verstöße gegen die Bestimmungen des Kommunalwahlrechts festgestellt hatte und auch die Prüfung der Wahlunterlagen keinerlei Beanstandungen ergaben, galt es nun im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates, den alten und neuen Bürgermeister in seinem Amt zu verpflichten.

Neben den Ratsmitgliedern und Ludwigs Frau Helga sowie Sohn Christian nahmen an der feierlichen Sitzung zahlreiche Bürger sowie Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Vertreter von Behörden, Firmen, Vereinen und Institutionen teil und bekundeten damit ihre Verbundenheit mit Thomas Ludwig, der sich als "Bürgermeister mit Leib und Seele" hohe Wertschätzung erworben hat.

Auf ansprechende Weise musikalisch umrahmt wurde die Sitzung vom Schülerchor der Seckachtalschule und der Grundschule Großeicholzheim, von Nelli und Nikola Irmai-Koppányi von der Musikschule Bauland, vom Männergesangverein Großeicholzheim sowie vom Musikverein Seckach, dem Thomas Ludwig als aktives Mitglied angehört.

Vom Gemeinderat war in einer vorangegangenen Sitzung stellvertretender Bürgermeister Alexander Winter mit dem Prozedere der Amtseinführung betraut worden. Dazu gehörten das Nachsprechen der Verpflichtungsformel durch den wiedergewählten Bürgermeister, ein Handschlag zwischen Winter und Ludwig sowie die Unterzeichnung der Verpflichtungsniederschrift.

Wie Winter in seiner Ansprache feststellte, stehe Thomas Ludwig als erster Gemeindediener an sieben Tagen die Woche täglich mindestens 12 bis 14 Stunden engagiert im Dienst seiner Gemeinde; dem Bürgermeister sei keine Arbeit zu viel.

So sei es kein Wunder, dass für Ludwig bei der Wahl einen erneut eindrucksvollen Vertrauensbeweis gegeben habe. Der Bürgermeister genieße bei Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und Bürgern der Gesamtgemeinde absolutes Vertrauen und hohe Wertschätzung.

Das bestätigten in ihren Grußworten Landrat Dr. Achim Brötel für den Kreis, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger (Mudau) für den Gemeindetag und den Verband der Bürgermeister, Bürgermeister Klaus Gramlich (Adelsheim) für die Nachbarkommunen und die Zweckverbände, Ortsvorsteher Reinhold Rapp (Großeicholzheim) für die Ortsteile, Pfarrer Ingolf Stromberger für die Kirchen und Martin Müller für die Vereine, Bildungseinrichtungen, Gruppen und Organisatoren.

Thomas Ludwig dankte in seiner Ansprache für den großen Vertrauensbeweis bei der Wiederwahl und stattete zugleich dem Gemeinderat, seinen Mitarbeitern und allen Bürgern, die sich zum Wohl der Gemeinde engagieren, Dank ab.

Seckach biete einen guten Lebensstandard. Es sei dies Ergebnis eines Gemeinschaftswerkes. Ludwig versicherte, dass er nicht ruhen werde, an diesem Gemeinschaftswerk weiter zu arbeiten, denn: "Nur gemeinsam sind wir stark."

Der "Teamplayer" Thomas Ludwig war auch bei der letzten "Amtshandlung" an diesem Abend in seinem Element, als er den Dirigentenstab von Martin Heß erhielt, um das abschließende obligatorische "Badnerlied" inklusive der Neckar-Odenwald-Strophe anzustimmen.

Mit einem Dank an alle, die zum Gelingen der festlichen Sitzung beigetragen hatten, schloss Bürgermeisterstellvertreter Alexander Winter den offiziellen Teil der Sitzung und leite zu einem geselligen Stehempfang über.