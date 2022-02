Die Erzdiözese Freiburg hat die Genehmigung erteilt: Das Pfarrhaus in Schweinberg darf verkauft werden. Foto: Dominik Rechner

Schweinberg. (dore) Lange Zeit war ungewiss, was mit dem Schweinberger Pfarrhaus und dem angrenzendem Pfarrheim in Zukunft passiert. Nun haben die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen die Genehmigung zum Verkauf, wie Horst Saling, Vorsitzender des Stiftungsrats der Seelsorgeeinheit, auf Nachfrage der RNZ erklärt: "Die beantragte Genehmigung zum Verkauf der Gebäude von der Erzdiözese Freiburg liegt vor."

Aktuell gebe es zwei Kaufinteressenten für die Gebäude: "Einer kommt aus Schweinberg und der andere von außerhalb", sagt Saling. Die Seelsorgeeinheit werde nun aber zunächst einen Gutachter beauftragen, der den Wert der Häuser schätzt.

Auf die Frage, warum die Seelsorgeeinheit das Pfarrhaus verkaufen und nicht etwa vermieten möchte, erklärt der Stiftungsratsvorsitzende: "Eine Vermietung wäre nicht rentabel für uns." Man müsste dermaßen viel investieren, die Heizung sei beispielsweise über 30 Jahre alt und müsste dringend renoviert werden, auch der Treppenaufgang zum Pfarrheim bedürfe einer Renovierung. "Das Geld würde man durch eine Vermietung nicht mehr zurückbekommen", sagt Saling.

Bislang werden Pfarrhaus und Pfarrheim vom Gemeindeteam und den Ministranten für Gruppenstunden und als Lagerraum genutzt. Zudem befindet sich im Erdgeschoss des Pfarrhauses eine Bibliothek mit alten Büchern, die aber kaum bis gar nicht mehr genutzt werde, so Saling.

Ein möglicher Ort, wo sich Gemeindeteam und Ministranten künftig treffen könnten, ist neben dem Kindergarten in der Lindenstraße. "Wir sind diesbezüglich in Gesprächen mit der Gemeinde. Es ist angedacht, die Wohnung daneben abzureißen", informiert Saling. An die Stelle der Wohnung könnte dort ein Anbau rücken, sodass Gemeindeteam und Ministranten diesen nutzen könnten. Hier sei allerdings noch nichts entschieden, betont Saling.