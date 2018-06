Buchen/Osterburken. (ph/gn) "Bildung ist ein hohes Gut, schafft Zukunft, ist zugleich aber für die kommunalen Träger kostenintensiv. Mit Fördermitteln des Landes und des Bundes zur Förderung vorgesehener Schulsanierungsmaßnahmen können die Schulinfrastruktur deutlich verbessert und finanzschwache Kommunen unterstütz werden, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Montag in Mosbach. Besonders erfreut zeigt sich Hauk darüber, dass gut 13 Millionen Euro der diesjährigen Fördergelder in Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis fließen.

Das Land Baden-Württemberg stellt für die Jahre 2017 bis 2019 erstmalig Fördermittel für die Sanierung bestehender Schulen zur Verfügung (bislang nur Förderung für Neu- oder Umbauten).

Landesweit sollen in dieser Zeit rund 337 Mio. Euro in die Sanierung von Schulen gesteckt werden.

Daneben stellt der Bund durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Mittel für die Förderungen von Schulen in finanzschwachen Kommunen bereit.

Den größten Zuschuss vom Land, erhält mit gut sieben Millionen Euro das Ganztags-Gymnasium Osterburken unter Trägerschaft des Landkreises. Rund 3,3 Mio. Euro fließen in die Gebäudetechnik und den Brandschutz an das Burghardt-Gymnasium Buchen. Einer Altbausanierung an der Friedrich-Heuß-Gemeinschaftsschule in Haßmersheim kommen 1 589.000 Euro zu. Kleinere Positionen nehmen Sanierungsarbeiten an dem Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim mit 611.000 Euro oder am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach mit 344.000 Euro ein.

Weitere 232.000 Euro kommen, durch den Bund, der energetischen Sanierung an der Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim und 66.000 Euro der Brandschutzsanierung an der Grundschule in Schefflenz zugute.

"Das ist wirklich eine tolle Nachricht. Ich bin der Landesregierung sehr dankbar, dass sie das GTO mit über 7 Mio. Euro Fördermitteln bedacht hat. Damit bekommen wir nicht nur die mit Abstand höchste Einzelförderung im gesamten Regierungsbezirk Karlsruhe und die dritthöchste Einzelfördersumme landesweit", teilte Landrat Dr. Achim Brötel mit. "Mit einer Förderquote von rund 75 Prozent sind vielmehr auch finanziell die Voraussetzungen dafür geschaffen, um ein so großes Projekt überhaupt angehen zu können. Dabei kommt uns der hohe Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler zugute."

Der Landrat betont: "Es hat sich einmal mehr bewährt, dass wir planerisch und konzeptionell sehr gut vorgearbeitet hatten. Das gibt uns jetzt nämlich auch die Möglichkeit, unverzüglich in die weitere Umsetzung einzusteigen. Wir können heute sagen: 2019 geht es definitiv los. Bis dahin wird es allerdings auch noch zahlreiche weitere schwierige Fragen zu klären geben, weil die Sanierung ja bei laufendem Schulbetrieb erfolgen muss. Trotzdem bin ich mir aber sicher, dass die gesamte GTO-Schulfamilie diese Herausforderung meistern wird. Heute ist ein sehr guter Tag für unseren Landkreis."

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius freut sich: "Wichtig ist, dass die Kommunen ihren Sanierungsstau abbauen können. Der Sanierungsbedarf ist ohne Frage dringend und groß. Fenster und Dächer müssen renoviert, Schultoiletten saniert, Heizungen erneuert oder in Barrierefreiheit und Wärmedämmung investiert werden. Diese Zuschüsse entlasten die jeweiligen kommunalen Haushalte doch deutlich".