Buchen/Waldmühlbach. (joc) "Der Schornsteinfeger bringt Glück!" heißt es im Volksmund. Geschlechtermäßig korrekt müsste es aber heißen: "Die Schornsteinfegerin und der Schornsteinfeger bringen Glück!" Allerdings war Letztgenannter in der Vergangenheit deutlich häufiger anzutreffen als sein weibliches Pendant. Das belegt die Statistik recht eindrucksvoll: Gerade einmal ein Prozent aller Schornsteinfeger ist weiblich. Nicht so im Neckar-Odenwald-Kreis, eine Region, die bislang eher nicht im Verdacht stand, das Mutterland der Emanzipation zu sein. Aber in Sachen Schornsteinfegerinnen ist der Kreis geradezu revolutionär unterwegs.

Neben der im Buchener Stadtteil Waldhausen lebenden bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin Nicole Egenberger, der in Billigheim arbeitenden Theresa Bender und Mareike Reinhard aus Walldürn hat man mit Shalin Theißen aus Waldmühlbach – nach erfolgreich absolvierter Prüfung – jetzt seit August eine vierte junge Dame für die schwarze Zunft gewinnen können. Sie ist ab sofort über den Dächern Buchens bei Bezirksschornsteinfeger Robert Velemir beruflich im Einsatz. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit der 19 Jahre alten Shalin über einen immer noch ungewöhnlichen Frauenjob.

Hallo Shalin, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Seit wann ist die frisch gebackene Gesellin im Einsatz?

Schornsteinfeger verbringen heute viel Zeit im Büro oder am Computer. Foto: Joachim Casel

Ich habe nach dreijähriger Lehre in Billigheim im Juli die Prüfung gemacht und am 1. August im Kehrbezirk Buchen (mit Teilen der Buchener Kernstadt, Götzingen, Hettingen, Rinschheim, Altheim und Bofsheim) bei Bezirksschornsteinfeger Robert Velemir als Gesellin angefangen. Dort macht es mir sehr viel Spaß.

Wie bist du zum Beruf des Schornsteinfegers gekommen?

Ich wusste anfangs eigentlich gar nicht, was ich beruflich genau machen wollte. Ich habe zwar schnell erkannt, dass ich mich handwerklich ganz gut anstelle, aber in welchen Beruf das genau mündet, das hat sich später eher zufällig ergeben. Und zwar hat mich eine Bekannte nach dem Schornsteinfegerbesuch gefragt, ob das nicht was für mich wäre. Und dann ging alles ganz schnell. Ich habe einen Schornsteinfeger angesprochen, ein Praktikum gemacht. Und dann wusste ich, dass mir dieser Beruf gefällt und ich ihn gerne ausüben möchte.

Wo hast du deine Lehre gemacht?

Bei Bezirksschornsteinfeger Ulrich Schmitz in Billigheim. Er ist für die Gemeinde Billigheim, Unterschefflenz und Teile von Mosbach zuständig. Bei ihm habe ich sehr viel gelernt!

Wie sieht es bei euch allgemein mit dem Nachwuchs im Job aus?

Nicht so gut. Die goldene Regel heißt: 100 Azubis sollten es pro Jahr in Baden-Württemberg schon sein. Tatsächlich ist es gerade mal die Hälfte. Jetzt gehen auch noch die Babyboomer in Rente. Das bedeutet, dass wir einen großen Mangel an Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern bekommen werden.

Warst du in diesem Jahr bei den Schornsteinfeger-Azubis die einzige Frau?

Nein, wir waren insgesamt fünf. Ich denke, dass der Beruf auch für junge Frauen sehr attraktiv geworden ist.

Wie denken Frauen über das Outfit eines Schornsteinfegers? Ist das Schwarz nicht ein bisschen trist ...

Man gewöhnt sich dran, außerdem müssen wir unsere Arbeitskluft ja nicht täglich tragen. Wichtig und nützlich ist die Berufskleidung vor allem, wenn wir in den Keller oder auf das Dach zum Fegen gehen. Es sind eben Arbeitsklamotten. Schick muss man sich darin nicht fühlen. Dafür hole ich dann ab und zu abends die High Heels raus (lacht).

Als Laie denkt man, dieser Beruf ist mit viel Ruß und Schmutz verbunden …

Ja, ab und zu ist es schon ein bisschen unangenehm, aber so richtig dreckig, wie das früher der Fall war, wird man heute nicht mehr. Allerhöchstens beim Fegen im Herbst und Winter, aber man kann ja hinterher duschen …

Der neuen Technik sei Dank …

Ja, früher war der Schornsteinfeger die meiste Zeit mit dem Besen unterwegs. Heute ist das zum größten Teil Hightech. Neue Messtechniken mit den entsprechenden Geräten haben Einzug gehalten. Auch sonst ist moderne Technik sehr wichtig für uns. Die Daten des Kehrbuchprogramms sind heute alle auf dem Laptop gespeichert. Also beispielsweise welche Heizung der Kunde hat oder wie hoch der Kamin ist.

Die neue Technik muss der Schornsteinfeger beherrschen, was sollte sie oder er sonst noch können?

Wir müssen natürlich nach wie vor auf Dächer gehen. Von daher sollte man schon schwindelfrei sein – so bis zu einer Höhe von fünf bis sieben Metern auf jeden Fall. Daneben ist eine Grundportion Fitness unerlässlich. 50 Stockwerke pro Tag sind für uns keine Seltenheit. Und ein bisschen klettern sollte man auch können.

Ein großes Thema ist bei euch der Umweltschutz ...

Ja, auf jeden Fall. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Wir sind heute quasi fast schon im Zweitberuf auch anerkannte Umweltschützer. Wir setzen in diesem Bereich Vorgaben der Politik um, etwa bei der Kontrolle des CO2-Ausstoßes von Heizungen.

Könntest du dir vorstellen, später einmal einen eigenen Kehrbezirk zu haben?

Das ist derzeit für mich noch sehr weit weg, aber den Meister möchte ich schon noch machen. Ansonsten muss man schauen, ob es mit der Familienplanung in Einklang zu bringen ist.

Was ist für dich eine willkommene Ablenkung vom Job. Oder anders formuliert: Was machst du in deiner Freizeit?

Als Ausgleich zum Beruf angle ich gerne und bin auch in unserem heimischen Fastnachtsverein aktiv und trainiere dort die Kleinen im Schautanz.

Wie ist denn die Rolle als Glücksbringer? Kommt es häufiger vor, dass dich die Leute kneifen, weil der Schornsteinfeger ja angeblich Glück bringen soll …

Kneifen weniger, sie berühren mich ab und zu am Arm und fragen dann, ob sie jetzt Glück hätten. Ich antworte dann immer: Sie müssen nur fest dran glauben!