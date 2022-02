Buchen. (RNZ) Ein besonderer Moment, der in Erinnerung bleibt, ist die Hochzeit. Man verspricht sich die ewige Treue, die endlose Liebe und ein Zusammensein bis zum Ende seiner Tage. Daher bietet es sich an, sich für ein Datum zu entscheiden, das man auch nach 50 Jahren Ehe nicht so leicht vergisst. Viele Heiratswillige dürfen sich dieses Jahr sogar auf gleich zwei leicht zu merkende Termine freuen: den 2. Februar und den 22. Februar 2022 (2.2.2022 und 22.2.2022). Aber ein Datum allein ist noch lange kein Garant für ausgebuchte Standesämter, wie eine Umfrage der RNZ gezeigt hat.

Im Gespräch mit den örtlichen Standesbeamten konnte man nämlich erkennen, dass der große Ansturm auf den unvergesslichen Tag zweier Verliebter nicht in jeder Gemeinde gleich groß ist. So lässt sich nur in Osterburken und Limbach die große Offensive auf das erinnerungsträchtige Datum feststellen.

> Die Stadt Buchen hat trotz der anhaltenden Corona-Pandemie seit Jahren noch immer die gleiche Anzahl an Eheschließungen pro Jahr (80 bis 90), kann aber auch keinen Ansturm auf die Schnapszahlen feststellen. Für den 2. Februar hat man bisher noch keine und für den 22. Februar nur eine fest eingetragene Trauung. Im Gespräch mit dem Standesbeamten Thomas Großkinsky wird klar: "In Buchen wird aus Liebe geheiratet, nicht wegen des Datums." Man sieht aber auch die kalte Jahreszeit als einen Grund für die nicht ausufernde Anfrage nach den Terminen. Die Mehrzahl der Hochzeiten werden für den Sommer, für die wärmeren Monate, geplant.

> In Mudau finden sich bisher im Kalender keine Eheschließungen an diesen besonderen Terminen. Nach Einschätzung der Standesbeamtin Juliane Haaf kann ebenfalls die kalte Jahreszeit als ein Faktor angeführt werden, weshalb die Nachfrage gering ist. In der Vergangenheit sei die Resonanz auf solche Trauungstermine höher gewesen. Es zeige sich, dass durch die pandemische Lage alles etwas kurzfristiger geworden sei. Man könne auch keine klaren Aussagen darüber treffen, zu welchen Zeitpunkten welche Auflagen gelten. Die damit verbundene Planungsunsicherheit sei sowohl schwierig für das Standesamt als auch für die Paare selbst.

> Die Höpfinger Standesbeamtin Martha Scheurich macht ebenfalls die kalte Jahreszeit dafür verantwortlich, dass sich bisher nur ein Paar für den 22. Februar entschieden hat. Schnapszahlen, die im Sommer liegen, würden für eine größere Nachfrage sorgen, aber auch hier gebe es pandemiebedingt eine nachlassende Zahl an Trauungswilligen.

> Die Standesbeamtin aus Adelsheim, Carmen Killian, erklärte im Gespräch, dass man nur eine Anfrage für den 22. Februar erhalten hat – dies sei jedoch nicht ungewöhnlich. Eine durch Corona veränderte Hochzeitsbereitschaft sei hier nicht zu erkennen.

> Im Hardheimer Standesamt ist der Andrang nach den leicht zu merkenden Trauungsterminen entspannt. Hier hat man für den 22. Februar zwei anstehende Trauungen zu verzeichnen. Im Gespräch mit der Standesbeamtin Malaika Kortner wird deutlich, dass dieser Umstand aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist. Grundsätzlich seien Termine und gerade auch Schnapszahlen, die auf ein Wochenende fallen, interessanter und sorgten somit für mehr Nachfrage. Auch hier habe die Coronapandemie die Planung von Hochzeiten verändert. Die Räumlichkeiten müssten nach den aktuellen Regelungen zur Eindämmung des Virus angepasst werden, was dazu führt, dass sich Paare nur in kleinem Kreis im Standesamt zusammenfinden können. Auch ein Grund, warum vielleicht der Ansturm ausbleibt.

> Hingegen finden in Limbach am 22. Februar gleich drei Hochzeiten statt. Diese Zahl liegt nach dem Standesbeamten Ronny Link weit über dem Durchschnitt. So lässt es sich auch verkraften, dass man am 2. Februar keine Trauung verzeichnen kann. Man hat sogar bereits letztes Jahr im Herbst Anfragen von Heiratswilligen für den 22. Februar erhalten. Ronny Link sieht zwar, dass die Anzahl an kirchlichen Hochzeiten sinkt, die Zahl an standesamtliche Trauungen sei jedoch in Limbach unverändert geblieben.

> Auch in Osterburken freut man sich über eine hohe Nachfrage nach den Schnapszahlen. So ist bereits der 22. Februar ausgebucht. Hier stellt man auch fest, dass durch die Pandemie zwar viele Hochzeiten stattfanden, aber ein kleiner Rückgang sei trotzdem merkbar. Der Standesbeamte Robert Herbinger-Moser zeigt sich jedoch optimistisch, wie bereits in den Jahren zuvor, auch im Jahr 2022 etwa 30 Vermählungen zu feiern.

Für die Kurzentschlossenen in der Leserschaft besteht also weiterhin noch die Möglichkeit, in Buchen, Mudau, Höpfingen, Hardheim und Adelsheim eine Schnapszahl zu ergattern. In Limbach und Osterburken darf man sich bereits jetzt auf viele schöne und unvergessliche Momente freuen ...