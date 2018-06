Buchen-Bödigheim. (tra) Hell und freundlich sieht sie aus, die frisch sanierte Fassade des "Weißen Schlosses" in Bödigheim. Die Frontseite des Gebäudes, das momentan saniert wird, sieht wieder so aus, wie sie wohl kurz nach der Fertigstellung vor knapp 300 Jahren ausgesehen hat: Sandsteinelemente, die in einem warmen Rotton leuchten, heben sich harmonisch von der hellen Fassade ab.

"Nur die Fensterläden fehlen noch", berichtet Jens Krause-Harder, Geschäftsführer der Freiherrlich Rüdt von Collenberg’schen Schlossgesellschaft beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ. "Der erste Bauabschnitt ist so gut wie abgeschlossen. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden", freut er sich.

Das "Weiße Schloss" wurde in den 1960er Jahren das letzte Mal saniert. Damals wurde der Verputz erneuert. "Die aktuelle Sanierung ist wirklich notwendig, um das Gebäude zu erhalten", erläutert Krause-Harder.

In die Instandsetzung werden rund 500.000 Euro investiert. Den größten Teil der Kosten stemmt die Schlossgesellschaft, die 1985 gegründet wurde, um das Ensemble aus Schloss, Burg und Park zu erhalten, aus Eigenmitteln.

Zuschüsse kommen vom Denkmalamt Baden-Württemberg und der Denkmalstiftung. Das gesamte Ensemble steht unter Denkmalschutz und wurde in die höchste Kategorie der Schutzwürdigkeit eingestuft. "Deswegen müssen wir uns bei der Sanierung auch streng an die Vorgaben des Denkmalamts halten", so der Geschäftsführer der Schlossgesellschaft. Seit 1985 wurden insgesamt rund sieben Millionen Euro in die Restaurierung, Sicherung und Sanierung des Ensembles investiert.

Die Sanierung des "Weißen Schlosses", in dem elf Partien zur Miete wohnen, ist echte Handarbeit: "Die Originalsubstanz muss so gut wie möglich erhalten werden. So werden Sandsteinelemente zum Beispiel nach schadhaften Stellen untersucht, die dann präzise herausgebohrt und ersetzt werden", erklärt Krause-Harder.

Auch das Wappen der Rüdt von Collenberg, das die Vorderseite des "Weißen Schlosses" ziert, wurde auf diese Weise saniert. Eine Sandsteintreppe war leider so brüchig, dass sie komplett erneuert werden musste, die zweite Sandsteintreppe, die an der Frontseite des Schlosses ins Gebäude führt, wird unter Erhaltung der Originalsubstanz saniert. Alle Sandsteinelemente, so auch die Fenstergewände, wurden zudem mit Sand abgestrahlt und so schonend gereinigt.

Auch die Holztore, die aus dem 18. Jahrhundert stammen, werden erhalten und saniert. "Weiter wurden am Dach des Schlosses große Reparaturen durchgeführt. Nun stimmt auch die Statik wieder", berichtet Krause-Harder.

Während die Arbeiten an der Vorderseite des Schlosses so gut wie abgeschlossen sind, wird an der Rückseite sowie an der Querseite momentan gearbeitet: Das Gebäude wurde eingerüstet, und Spezialisten sind damit beschäftigt, die Sandsteinelemente abzustrahlen und schadhafte Stellen aus dem Stein herauszumeißeln.

Dabei wird es natürlich laut und staubig. "Die Mieter ertragen die Baustelle jedoch zum Glück mit großer Geduld", sagt Jens Krause-Harder.

Wenn bei der Sanierung weiterhin alles nach Plan läuft, wird das "Weiße Schloss" voraussichtlich Ende September komplett hergerichtet sein.