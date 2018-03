Lauda-Königshofen. (dore) Das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend in Lauda-Königshofen auf der Bahnhofstraße ereignete. Gegen 18.37 Uhr lief ein neunjähriges Mädchen kurz vor der Eisenbahnunterführung zur Tauberstraße in Höhe der Marienkirche vor einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn und wurde von einem heranfahrenden Pkw Mercedes eines 54-Jährigen erfasst.

Das Mädchen wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim, Tel. 09341/60040, in Verbindung zu setzen.