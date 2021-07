Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Schlierstadt – unser Bild zeigt die Engstelle am ehemaligen Gasthaus „Engel“ – einschließlich Versorgungsleitungen und Infrastruktur wird zehn Millionen Euro kosten. Weil man beim ersten Förderantrag leer ausgegangen ist, ist der Zeitpunkt der Realisierung derzeit aber noch offen, hieß es am Montag im Ortschaftsrat. Foto: Joachim Casel

Schlierstadt. (joc) An vielen Stellen Verdellungen und Verdrückungen, größere Pfützen, die nicht ablaufen und eine marode Straßenoberfläche. Die Schäden sind schon von Weitem unübersehbar! Keine Frage, die Ortsdurchfahrt in Schlierstadt, die K 3901, muss dringend saniert werden. Und auch im "Untergrund" sieht es nicht gut aus: Mehrere Kanäle sind defekt, und viele in die Jahre gekommenen Wasser- und Abwasserleitungen müssen ebenfalls dringend erneuert werden. Entsprechend sehnsüchtig wartet man in Schlierstadt auf den Neubau und die Komplettsanierung der von vielen genutzten Straße, doch damit wird es so schnell nichts werden, wie am Montag bei der Sitzung des Ortschaftsrats in der Mehrzweckhalle deutlich wurde.

Zwar habe man selbst die Hausaufgaben erledigt, wie der anwesende Bürgermeister Jürgen Galm und Ortsvorsteher Jürgen Breitinger versicherten, allerdings sei man beim aktuellen Förderantrag leer ausgegangen. Allein wird man aber die mit zehn Millionen Euro bezifferten Gesamtkosten nicht stemmen können. Man hofft deshalb, beim nächsten Förderantrag (im Oktober) bedacht zu werden. Wann es dann allerdings mit dem Neubau der Ortsdurchfahrt, auf der täglich 2000 Fahrzeuge unterwegs sind, los gehen kann, steht aktuell noch völlig in den Sternen, da man auf weitere Fördertöpfe angewiesen ist. Fix ist dagegen, dass man für die Sanierung insgesamt etwa zwei bis drei Jahre benötigen werde, wie die Planer vom Ingenieur-Büro Walter und Partner am Montag betonten.

Einige kritische Stimmen aus der Bevölkerung mussten sich Bürgermeister Jürgen Galm und die Verwaltung am Monag ebenfalls gefallen lassen. Diese zielten darauf ab, ob die Förderanträge unter Umständen recht spät gestellt worden seien. Galm und Ortsvorsteher Breitinger sagten, dass dies rechtzeitig passiert sei und wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Maßnahme recht umfangreich sei und dementsprechend naturgemäß eine längere Vorbereitungszeit benötigt hätte. "Vieles war außerdem nicht vorhersehbar", meinte Galm. Dies bestätigte auch Fachplaner Sans vom beauftragten Ingenieur-Büro.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger sagte eingangs, dass man dieses Thema schon mehrfach beraten habe. Der heutige Abend im Ortschaftsrat diene dazu, nun die Bevölkerung über die bisherigen Planungen frühzeitig zu informieren. Denn die Baumaßnahme als solche werde für jeden Bürger Schlierstadts erhebliche Beeinträchtigungen mit sich bringen.

Dann stellte Breitinger Vorgeschichte und Entwurfsplanung zum Ausbau der Ortsdurchfahrt vor: Die Straßenbauverwaltung des Neckar-Odenwald-Kreises plane schon seit Längerem den Ausbau der Ortsdurchfahrt Schlierstadt, K3901. Nach dem bereits die Teilstücke nach Eberstadt und Zimmern saniert wurden, fehle jetzt nur noch die Ortsdurchfahrt. Auch seitens der Bevölkerung sei es schon länger ein Wunsch, den Straßenzustand zu verbessern. Gerade durch den sehr schlechten Straßenzustand und den durch die Öffnung des Eckenbergtunnels verursachten Schwerlastverkehr bestehe für die Anwohner in Schlierstadt eine hohe Lärmbelastung. Neben dem schlechten Zustand der Straße seien auch die Gehwege sanierungsbedürftig. Wesentlich weitreichender und kostenintensiver seien im Verlauf der gesamten Ortsdurchfahrt der Austausch der Versorgungsleitungen. Kanal- und Wasserleitungen seien marode und müssten daher dringend ausgetauscht werden. Ebenfalls wichtig sei die Beseitigung von Oberflächenwasser aus den angrenzenden Randbereichen der Ortslage, die man mit dem Ausbau verbinden wolle.

Für die Abwasserbeseitigung seien bereits Ende 2020 Fördermittel beantragt worden, so Breitinger weiter. Ein Förderbescheid sei jedoch ausgeblieben, sodass man nunmehr erneut in diesem Jahr Mittel beantragen müsse.

Die Kostensituation beleuchtete im weiteren Verlauf der Sitzung auch der Bürgermeister und Geschäftsführer Carsten Sans vom Büro Walter und Partner. Demnach würden die Kosten "im Untergrund" mit sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. Der Ausbau der Straße koste dann noch einmal vier Millionen Euro. Dies bedeute Gesamtkosten für die Ortsdurchfahrt Schlierstadt in Höhe von zehn Millionen Euro.

Um einen solchen Betrag zu schultern, sei man auf Fördermittel angewiesen. Ortsvorsteher Breitinger: "Ohne Zuschüsse können wir hier nix machen!" Die Situation rund um die Förderung erläuterte Jürgen Galm: Er bezeichnete die Gesamtsituation als nicht ganz einfach, weil man es hier mit verschiedenen Fördertöpfen, unterschiedlichen Sätzen und verschiedenen Antragsfristen zu tun habe. Im konkreten Fall hoffe man auf Zuschüsse aus dem Wasser- uns Abwasserbereich, aus dem GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) sowie aus dem Ausgleichsstock. Bei der Förderung im Bereich Wasser/Abwasser sei man vom Regierungspräsidium jetzt erst einmal nicht berücksichtigt worden. Alle Sprecher wiesen aber darauf hin, dass man unverdrossen weiter anmelden werde, weil Wiederholungsanträge gute Chancen hätten.

Carsten Sans unterstrich, dass man einen guten und tiefen Planungsstand habe: "Das ist sehr wichtig für die Fördertöpfe und letztlich eine Grundvoraussetzung dafür." Im Anschluss stellte sein Mitarbeiter Xaver Baumann die Maßnahme im Detail mittels eines Lageplans vor. Wichtige Eckdaten waren dabei, dass die Fahrbahnbreite weiterhin sechs Meter betragen soll, der Gehweg soll 1,50 Meter breit werden. Ein Problem für die Abwasserbeseitigung sei das derzeit niedrige Gefälle, das man verändern müsse. Thema war auch der geringe Platz an der Bushaltestelle am "Badischen Hof", die auch Ortschaftsrat Michael Schwebler zur Sprache brachte. Schwebler fragte an, ob der Bus nicht irgendwo eine Schleife drehen könne. Carsten Sans meinte, dass es mit den Busunternehmen besprochen sei, das Rückwärtsfahren bringe hier keine Probleme.

Ortschaftsrat Tobias Münch sagte, dass man für das Jahrhundertprojekt hervorragende Pläne habe, allerdings sei die Schublade, in die man diese jetzt wieder zurück legen müsse, ebenfalls sehr groß. Er fürchtete, dass es in absehbarer Zeit wohl nichts werde mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt. Daher gelte die Devise jetzt erst recht: "Wir müssen dran bleiben. Das Projekt muss ein Datum bekommen!" Gegebenenfalls forderte Münch einen Plan B.

In der Zwischenzeit könne man die Zeit für Dinge nutzen, die man ebenfalls angehen müsse, meinte Münch, der hier insbesondere den Engpass im Bereich des ehemaligen Gasthauses "Engel" nannte. Der Ortsvorsteher erwiderte, dass das ein leidiges Thema sei, an dem man schon Jahre dran sei, was aber wegen der Eigentumsverhältnisse recht schwierig sei.

Kritisch äußerte sich Ortschaftsrat Georg Schmidt. Er meinte provokant: "Nutzen Sie den Highway Schlierstadt!", angesichts der Tatsache, dass die Straßen nach Eberstadt und Zimmern schmäler seien als die Ortsdurchfahrt Schlierstadt. Dies veranlasse Lkw zur rasanten Fahrt durch den Ort. Er forderte daher Maßnahmen, um den Fernverkehr abzubremsen und die Straße zu beruhigen. Das Straßenbauamt lehne dies aber ab, erwiderte Xaver Baumann.

Zum Abschluss dieses Tagesordnungspunkts versprach Galm zum Gesamtkomplex: "Wir bleiben dran!"