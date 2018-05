Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Für die Angebotserweiterung der Stadtbahnlinie S 41 zwischen Mosbach und Heilbronn ist ein weiterer Schritt getan: Am Mittwoch hat der Kreistag in der Hardheimer Erftalhalle einstimmig die grundsätzliche Bereitschaft zur Mitfinanzierung des Projekts in Höhe von voraussichtlich etwa 69.000 Euro pro Jahr beschlossen.

"Der Verkehr muss künftig ein neues Schwerpunktthema im Kreistag sein. Schließlich geht es um die Zukunftsfähigkeit unseres Kreises", betonte Landrat Dr. Achim Brötel. Das gilt auch für die Stadtbahnlinie S 41 zwischen Mosbach und Heilbronn, deren Fahrtenangebot nun erweitert werden soll. Zudem sei im Gespräch, die Infrastruktur an Bahnhöfen zu verbessern. Dies werde allerdings nochmals einer näheren Untersuchung unterzogen, so Peter Fieger, Leiter des Geschäftsbereichs Personal und Service. Fieger informierte den Kreistag über eine am Mittwochvormittag im Stuttgarter Verkehrsministerium stattgefundene Gesprächsrunde zum Thema.

Das Projekt entstand auf Initiative des Landes Baden-Württemberg, des Landkreises Heilbronn, der Städte Heilbronn und Neckarsulm, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft Karlsruhe sowie der Audi AG und der Schwarz-Gruppe, die einen Mobilitätspakt schlossen, an dem der Neckar-Odenwald-Kreis zunächst nicht beteiligt war, woraufhin die Kreisverwaltung aktiv wurde.

Die Finanzierung der zusätzlichen Verbindungen obliege eigentlich dem Land Baden-Württemberg, wie der Landrat mitteilte. Doch sei es leider inzwischen gängige Praxis, dass die Kommunen für einen Teil der Finanzierung aufkommen müssten. Für den Neckar-Odenwald-Kreis bedeute dies, so Fieger, einen finanzielle Mehraufwand von jährlich rund 68.900 Euro.

Doch vor dem Hintergrund der deutlichen Angebotsverbesserung begrüßten alle Parteien das Projekt und erklärten einvernehmlich ihre Zustimmung, wenngleich man auch den inzwischen gängigen Usus der Mitfinanzierung kritisierte.

Kreisrat Michael Jann von der CDU verlieh seiner Hoffnung auf eine erhöhte Attraktivität der Stadtbahn Ausdruck und wies darauf hin, dass die Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur absolut notwendig seien.

SPD-Kreisrat Karlheinz Graner forderte, dass man bei allem auch die Anschlusszeiten im Auge behalten solle. Sein Kollege Hans-Peter von Thenen von den Freien Wählern verwies auf das Beispiel des geplanten Radwegausbaus bei Neckargemünd, bei dem er nichts von einer kommunalen Beteiligung bei der Finanzierung gelesen habe. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Kreisrätin Simone Heitz, gab zu Bedenken, dass die Wirtschaftslobby die künftige Infrastruktur bestimme.

Im Detail geht es bei den beschlossenen Verbesserungen um den Ausbau folgender Verbindungen

1. Taktlückenschluss: Zusätzliche Verbindung mit Abfahrt Heilbronn um 20.18 Uhr, Ankunft in Mosbach um 21.16 Uhr.

2. Halbstundentakt: Drei weitere Fahrten von 16.18 bis 18.18 Uhr zwischen Bad-Friedrichshall und Mosbach-Neckarelz.

3. Spätverbindung: Zusätzliche Verbindung für Freitag- und Samstagnacht mit Abfahrt Heilbronn um 1.15 Uhr, Ankunft Mosbach-Neckarelz um 2.08 Uhr.

4. Kapazitätsausweitung: zweiter Wagen bei bestehender Morgenverbindung um 5 Uhr zwischen Mosbach und Neckarsulm.