Von Tanja Radan

Buchen. Fast 40 Jahre lang stand er täglich viele Stunden in seiner Kinderarztpraxis in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße. Oft bis in die späten Abendstunden. Er impfte, führte Vorsorgeuntersuchungen durch, behandelte kranke Kinder und hatte gleichzeitig auch immer das Befinden der besorgten Eltern im Blick.

Nun wird er seine Praxis in junge Hände abgeben: Der alteingesessene Kinderarzt Dr. Johannes Limberg wird im Sommer in den Ruhestand gehen, und seine Buchener Praxis wird Dr. Samfira Körner übernehmen.

Dr. Körner stammt aus Rumänien und schloss dort ihr Medizinstudium sowie ihre Weiterbildung zur Kinderärztin ab. Seit 2011 lebt sie in Deutschland. Bis April 2018 arbeitete sie an der Universitätskinderklinik Magdeburg.

Die Kinderärztin ist selbst Mutter einer kleinen Tochter und hat sich auch aus familiären Gründen entschieden, aus dem Klinikalltag auszusteigen und eine Kinderarztpraxis zu übernehmen. "Mit eigener Praxis kann ich Familie und Beruf besser kombinieren", berichtet Samfira Körner.

Seit 1. April arbeitet sie in der Praxis Limberg als Assistenzärztin und wird die Praxis zum 1. Juli übernehmen. "Ich konnte schon viele Patienten kennenlernen und fühle mich wohl", fasst sie ihre ersten Wochen in Buchen zusammen. "Die Arbeit in einer Praxis unterscheidet sich zudem von der Arbeit im Krankenhaus und gefällt mir gut."

Für die Patienten soll sich in Sachen Rahmenbedingungen wenig ändern: Die Öffnungszeiten werden beibehalten, die Zahl der Patienten - im Quartal wurden in der Praxis bisher 1200 Kinder behandelt - soll nicht erhöht werden.

Auch Körner muss damit leben, dass die Buchener Kinderarztpraxen überfüllt und die Ärzte überlastet sind. "Manche Eltern müssen mit ihrem Kind bis nach Mosbach fahren", kritisiert sie. Die Ärztin betont: "Wenn man ein Kind untersucht, muss man sich Zeit nehmen."

Das Grundproblem, dass es in Buchen zu wenige Kinderärzte und zu viele Patienten gibt, besteht weiterhin: Bürokratische Barrieren verhindern, dass sich hier weitere Kinderärzte niederlassen: In Buchen darf es nur drei Kinderarztpraxen geben. So will es der Gesetzgeber.

Die drei Buchener Praxen können zur Zeit kaum neue Patienten aufnehmen. Die Ärztin muss sich somit mit der herausfordernden Situation arrangieren: Geschwisterkinder werden auch nach der Praxisübergabe grundsätzlich angenommen, und über die Aufnahme neuer Patienten wird von Fall zu Fall entschieden. "Das hängt auch von der Erkrankung ab und davon, ob gerade Plätze frei werden, weil Kinder das Alter erreicht haben, ab dem sie zum Hausarzt gehen können", ergänzt Limberg.

Der 74-Jährige wird nach der Praxisübergabe an Dr. Körner weiterhin stundenweise in der Praxis aushelfen. "Ich mache diesen Beruf einfach gerne", sagt der Kinderarzt.

Dr. Johannes Limberg eröffnete seine Buchener Praxis im Juli 1979. Nach seinem Medizinstudium und der Facharztausbildung in Freiburg entschied sich der Kinderarzt, der auf Nierenerkrankungen bei Kindern spezialisiert ist, bewusst dafür, eine Praxis auf dem Land zu eröffnen. "Auf dem Land waren die Kinder damals schlecht versorgt. Es war immer mein Bestreben, dass die medizinische Versorgung von Kindern im ländlichen Raum nicht schlechter als von Kindern in der Stadt sein soll."

In guter Zusammenarbeit mit dem damaligen Bürgermeister Josef Frank baute Limberg in Buchen kindermedizinische Strukturen auf: Er sorgte dafür, dass es das nötige Personal gibt, um Kinder logopädisch, physiotherapeutisch oder auch psychologisch zu behandeln.

Er war zudem 20 Jahre lang bei Kaiserschnitten und Zwillingsgeburten im Krankenhaus vor Ort. Auch den Kindernotdienst baute er auf.

Ab 1983 führte er die Praxis in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße gemeinsam mit Dr. Lobinger, und im Jahr 1989 stieg Dr. Baudis in die Gemeinschaftspraxis ein. 1995 stieg Lobinger aus und eröffnete seine eigene Praxis, Baudis ging 2010 in den Ruhestand. Für kurze Zeit arbeiteten Kinderärzte aus Heidelberg in Limbergs Praxis mit. Seit 2011 arbeitet er jedoch allein.

"Da ich 74 Jahre alt bin, hätte ich im Sommer 2018 ohnehin aufgehört, auch wenn ich keinen Nachfolger gefunden hätte", sagt Limberg. Umso mehr freut er sich, dass die schwierige Suche nach einem Nachfolger, die auch von Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel unterstützt wurde, erfolgreich war und er nun seine Praxis an Samfira Körner übergeben kann.

Der Kinderarzt freut sich auf seinen Ruhestand: "Nun kann ich endlich mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Durch meinen Beruf hat sie mich an manchen Tagen nur am Frühstückstisch gesehen. Das wird sich nun ändern. Auch meine Enkel werde ich nun öfter sehen und auch das Buchener Kulturprogramm, für das ich bisher keine Zeit hatte, genießen!"