Odenwald/Hohenlohe. (rüb) "Rot am See?" "Rot am See!" Dreht sich in diesen Tagen ein Gespräch im Landkreis rund um das Thema Impfen, dann fällt garantiert auch der Name der 5400-Seelen-Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall. Dass die nördlich von Crailsheim, im östlichen Teil der Hohenloher Ebene gelegene Ortschaft inzwischen (fast) in aller Munde ist, liegt eigentlich nur an drei Buchstaben: ZIZ. Das Land hat hier nämlich eines seiner zehn zentralen Impfzentren untergebracht. In den ZIZ steht deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung als in den Kreisimpfzentren. Und deshalb nehmen viele Kreisbürger, die beispielsweise in Mosbach keinen Impftermin bekommen, die Fahrt in die Region Hohenlohe auf sich. Eine vierstellige Zahl an Menschen aus dem Landkreis ist diesen Weg bislang gegangen.

Strategisch gut verteilt und landesweit gut erreichbar: Das war die Vorgabe des Landes für die zentralen Impfzentren, die Ende 2020 in den Regierungsbezirken eingerichtet wurden. Etwa 1500 Impfungen pro Tag können hier durchgeführt werden. Die dort geleistete Arbeit wird seit Mitte Januar durch die Kreisimpfzentren ergänzt, deren Zielmarke bei 750 Impfungen am Tag liegt.

Der Blick auf die unterschiedlichen Kapazitäten beantwortet die Frage, weshalb es so viele Menschen von außerhalb nach Rot am See – oder in andere zentrale Impfzentren – zieht. Während Kreisbürger beim Versuch, einen Impftermin in Mosbach zu bekommen, zeitweise sehr viel Geduld aufbringen mussten, gab und gibt es in den ZIZ viel häufiger freie Termine – auch mit dem besonders begehrten Impfstoff von Biontech. Andernorts ist die Situation ähnlich, wie sich auf dem Parkplatz des ZIZ zeigt: Die Bandbreite der Kennzeichen, die dort ins Auge fallen, ist riesengroß. 100 Kilometer Fahrt zum Impftermin sind eher die Regel als die Ausnahme.

Das ZIZ wurde auf einem Außenlager der Firma Hanselmann (Crailsheim) eingerichtet, einem Experten für Gabelstapler,Mobilkräne und Hubarbeitsbühnen. Wie das Unternehmen auf seiner Homepage schreibt, hätten sich die Verantwortlichen im Herbst die Frage gestellt, wie sie zur Bekämpfung der Pandemie beitragen könnten. "So entstand die Idee, einen Teil der Fläche unseres Außenlagers in Rot am See als Lagerfläche oder für Impfzwecke dem Bundesministerium anzubieten", schreibt Hanselmann. Aus dieser Idee sind schnell erste Planentwürfe entstanden, und in kürzester Zeit wurde der Standort Rot am See zum ZIZ.

Innerhalb von nur zwölf Tagen, in denen die Handwerker Tag und Nacht arbeiteten, wurde aus den Räumen einer ehemaligen Putenschlachterei ein freundlich gestaltetes Impfzentrum, das der vorgegebenen Konzeption der Bundesregierung entspricht.

Die Arbeit hat sich gelohnt: Seit Ende Dezember wurden im ZIZ 90.886 Impfungen (Stand: 11. April) durchgeführt. Zum Vergleich: Im KIZ in Mosbach waren es zum gleichen Stichtag 17.832. Aktuell werden in Rot am See derzeit zwischen 1000 und 1150 Impfungen täglich durchgeführt. Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis haben bislang mehr als 2200 Termine in Rot am See gebucht – eine beachtliche Zahl.

Die meisten Bürger aus der Region berichten nur Gutes über die Abläufe und die gute Organisation vor Ort. Dazu tragen auch Soldaten der Bundeswehr – des Logistikbataillons 461 aus Walldürn sowie des Sanitätsunterstützungszentrums Stetten am kalten Markt – bei.

Vorher kaum bekannt, hat der Name Rot am See inzwischen einen guten Klang bei vielen Menschen in der Region. Derzeit besitzt zwar noch das ZIZ die größte Anziehungskraft auf die auswärtigen Besucher der Gemeinde. Doch vielleicht führt nach der Pandemie der ein oder andere Sonntagsausflug aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in die Hohenloher Ebene. Wie schreibt die Gemeinde Rot am See auf ihrer Homepage: "Diese reichhaltige Kulturlandschaft mit Burgen und Schlössern hat viel zu bieten zur Erholung für Geist und Körper."