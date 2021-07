Rosenberg. (F) Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Sindolsheim stand auch die Vorstellung der Kriminalstatistik 2020 für die Gemeinde Rosenberg. Der Leiter des Polizeireviers Buchen, Erster Polizeihauptkommissar Werner Broßmann, stellte an Hand von Schaubildern das Kriminalitätslagebild der Gemeinde für das abgelaufene Jahr vor und meinte, dass die Arbeit der Polizei auch stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei und somit auch das Lagebild maßgeblich beeinflusst habe. Im Jahr 2020 sind in Rosenberg 40 Straftaten bekannt geworden, was einen Anstieg von 14 gegenüber dem Jahr 2019 bedeutet. Im sogenannten Fünf-Jahres-Vergleich pendelte sich die Zahl im jährlichen Durchschnitt bei 33 Straftaten ein, was insgesamt einem "niedrigen Niveau" gleichkomme. Vergleicht man die Häufigkeitszahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner bewege sich die Gemeinde weit unter dem Durchschnitt. Auch bei der Häufigkeitszahl im Vergleich der Kommunen im Polizeirevier Buchen sei Rosenberg im unteren Mittelfeld platziert.

Broßmann sprach auch von einer sehr guten Aufklärungsquote die sich um 8,3 Prozent auf 62,5 Prozent gesteigert habe. Dies sei auch ein Verdienst der engagierten Arbeit der Polizei. Ein Lob gab es hier auch für die Polizeibeamten des Polizeireviers Adelsheim unter der Leitung von Hauptkommissar Jörg Leitner.

Erfreulich waren auch die weiteren Aussagen von Werner Broßmann, denn es gab in Rosenberg keine Straftat gegen das Leben. Insgesamt seien vier Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zwei Raubdelikte zu verzeichnen. Einen erfreulichen Rückgang gab es bei den Körperverletzungsdelikten von acht im Jahr 2019 auf zwei Fälle im Jahr 2020. Einen Anstieg von zwei auf acht Fälle habe man dagegen bei der Diebstahlskriminalität zu verzeichnen, was aber, so Broßmann, nicht besorgniserregend sei. Bei den Betrugsdelikten habe man einen leichten Rückgang von sechs auf fünf Fälle. Rückläufig seien auch die Sachbeschädigungen um 66,7 Prozent, von sechs Fällen 2019 auf zwei Fälle 2020. Festzustellen sei aber ein deutlicher Anstieg der Rauschgiftkriminalität auf neun Fälle. Im Vorjahr gab es hier keinen Fall.

Das Fazit von Werner Broßmann fiel am Ende seines Berichts insgesamt positiv aus, denn in Rosenberg bestehe nur eine sehr geringe Belastung an schwerer Kriminalität. Es gebe auch keinen Wohnungseinbruch in der Zeit der Corona-Pandemie. Ein leichter Anstieg der Diebstahlskriminalität sei aber feststellbar.

In seinem kurzen Ausblick ging er auf die Verkehrsunfallstatistik ein. Die Unfälle gingen von 37 (2019) auf 32 (2020) zurück. Die Personenschäden erhöhten sich um eine, von vier auf fünf Personen im Jahr 2020. Der Sachschaden durch Verkehrsunfälle ging ebenfalls um sechs auf 27 im Jahr 2020 zurück.

Die Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit im Revierbereich Buchen liegen in diesem Jahr bei der Kriminalitätsbekämpfung, der Verkehrsüberwachung und der Prävention. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Aufgaben hätten die Polizeiarbeit bislang aber sehr eingeschränkt.

Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek bedankte sich bei Werner Broßmann und hob hervor, dass man sich in Rosenberg sicher fühlen könne. Man sei froh über die vorgestellten niedrigen Werte – überrascht habe ihn aber der Anstieg der Rauschgiftkriminalität. Hierzu machte Polizeikommissar Jörg Leitner noch einige Ausführungen.

Der Bürgermeister bedankte sich abschließend auch für die stets gute Zusammenarbeit mit den Polizeibeamten des Polizeireviers Adelsheim. Der Gemeinderat nahm die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis.