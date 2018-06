In Roigheim wurde ein Gemeindeentwicklungskonzept entworfen, um Nachteilen in der Weiterentwicklung gezielt entgegen zu wirken. Ein großer Wunsch der Gemeinde ist die Sanierung der arg ramponierten Ortsdurchfahrt Richtung Billigheim/Schefflenz. Foto: Anita Ludwig

Von Anita Ludwig

Roigheim/Schefflenz. Ihre Oberfläche lässt zu wünschen übrig. Hier ein Loch und dort eine Beule. Makellos sieht anders aus. Und fühlt sich anders an! Die Roigheimer Ortsdurchfahrt in Richtung Schefflenz ist alles andere als Fahrvergnügen pur.

Schon etliche Jahre hat die Roigheimer Verwaltung die Sanierung immer mal wieder im Gemeindehaushalt berücksichtigt. Doch da die Straße gleichzeitig als L 1099/L 586 in den Verwaltungsbereich des Regierungspräsidiums Stuttgart fällt, kann die Gemeinde nicht so, wie sie gerne möchte.

Alles, was unter dem Belag ist, sei zwar innerhalb des Ortsgebiets im Verantwortungsbereich der Gemeinde, über den Belag jedoch entscheidet das Land. Bürgermeister Michael Grimm steht seit geraumer Zeit deshalb immer wieder in Kontakt mit der zuständigen Stelle. Im kommenden Haushalt soll die Sanierung der Straße erneut abgebildet werden. Grimm will nicht glauben, dass die zögerliche Herangehensweise bezüglich dringender Sanierungsmaßnahmen etwas mit der Randlage der Gemeinde zu tun hat.

Habe es auch nicht, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart auf Anfrage mit. Sascha Lüttge weist ausdrücklich darauf hin, dass weder die geografische Lage Roigheims noch die geringe Verkehrsbelastung im Gegensatz zu anderen Straßen bei der Zustandserfassung eine Rolle spiele. Lediglich der physische Zustand sei ausschlaggebend.

Kriterien seien unter anderem Risse, Griffigkeit, und Wassertiefe. Nach dieser Erfassung gehe es denn auch beim Land um die Verteilung der Haushaltsmittel, die knapp seien. Knapp? In Zeiten wohlgefüllter Steuerkassen, die auch die Landbevölkerung füllt. Die Haushaltsmittel wiederum werden dann eben doch, je nach "Verkehrsfläche und -belastung" verteilt. Ein Bezirk mit überdurchschnittlicher Verkehrsbelastung erhalte so mehr Haushaltsmittel.

Also ist das Gefühl, im "Zonenrandgebiet" zu leben, nicht ganz von der Hand zu weisen. Ein Lichtblick sei hier die Deutsche Bahn. Tatsächlich sei für Michael Grimm und seine Gemeinde die Aussicht, dass die Bahn im Fahrplan 2019/2020 einen stündlichen Halt vorgesehen hat, schon so etwas wie das Licht am Ende des Tunnels.

Die öffentliche Verkehrsanbindung ist der Dreh- und Angelpunkt für die Attraktivität der kleinen Gemeinde. Vor einiger Zeit ist in Roigheim ein Plan gescheitert, einen Investor für ein Seniorenwohnheim zu gewinnen. "Geht gar nicht", war damals die Aussage, da weder ein Bus fährt noch die Bahn attraktiv getaktet ist. Roigheim werde von der besseren Schienenanbindung auf jeden Fall profitieren. Schon jetzt bemerkt die Verwaltung den Hauch eines Wandels.

Innerhalb des Dorfs werden alte Häuser privat saniert und auch die Bauplätze im "Wolfshaus" sind zu Zweidrittel vorgemerkt. Ehemalige, junge Roigheimer ziehe es wieder zurück. Nach Berufsausbildung und Familiengründung bevorzuge es der ein oder andere, seine Kinder in einer ländlichen Umgebung aufwachsen zu sehen.

Grimm sieht den Vorteil Roigheims auch darin, dass Bauland in stadtnahen Gebieten ebenso knapp wie teuer ist. Bis jetzt habe die Grundschule zwar lediglich zwei Klassenzüge, doch klettern die Kinderzahlen bereits jetzt im Kindergarten nach oben.

Für die Zukunft lässt das vielleicht hoffen, doch ist die Stimmung gegenwärtig noch etwas gedämpft. Erst im Frühjahr musste der evangelische Pfarrer auf eine andere Pfarrstelle wechseln. Für eine Gemeinde von der Größe Roigheims wird nur noch eine Halbtagsstelle bewilligt. Der Lebensmittelladen schloss wegen zu wenig Umsatz.

Die Bürger versuchen seit 2015 der Gemeinde auf ihre Art Attraktivität zu verleihen. Ein sogenanntes Gemeindeentwicklungskonzept schaut nach vorhandenem Potenzial. So wurde beispielsweise zusammen mit der Verwaltung die ehemalige Schwefelquelle wieder zu neuem Leben erweckt. Ein neues Logo, neue Beschilderung, Waldlehrpfade für Groß und Klein sind einige Beispiele für die Versuche, das Leben in und mit der Gemeinde zu gestalten. Ein Naturschutzgebiet vor Ort ist ein lohnendes Naherholungsziel. Auf diesem Gebiet hat Michael Grimm keine Zweifel daran, dass es der Ort schaffen kann.

Aber auf viele andere Bereiche hat er, haben die Bürger eben keinen Einfluss. Die Schließung des SLK-Klinikums in Möckmühl, das Ende des Notariats dort und eben die bisher eher spärliche, öffentliche Anbindung; all das sind Minuspunkte, die nachhaltigen Einfluss haben. Wie zieht man in solche Gebiete beispielsweise junge Lehrer oder Ärzte? Wirft man alles in eine Waagschale, lässt sich feststellen, dass das Gefühl der Bewohner am Rand, eben nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

Dazu gehört auch die Tatsache, dass die Gemeinden, die sich persönlich ziemlich "nahe stehen", aufgrund der Gebietsaufteilung strikt getrennt sind. Roigheim und Sennfeld beispielsweise, waren trotz unterschiedlicher Zugehörigkeit zu Regierungsbezirken schon immer sehr eng verbunden. Auch nach Schefflenz und Waldmühlbach gab und gibt es viele persönliche Bindungen.

Neben besseren Straßen, wäre hier vielleicht ein "grenzüberschreitender" Linienverkehr im Hinblick auf steigende Seniorenzahlen eine verbindende Zukunftsvision. Zurzeit muss man, um in öffentlichen Verkehrsmittel lächerliche sechs Kilometer zurückzulegen, eine Fahrzeit von mindestens 40 Minuten und längstens zwei Stunden einkalkulieren. Und dann ist man erst in Oberschefflenz...