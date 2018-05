Osterburken. (bg) Eine außergewöhnliche Sonderausstellung zeigt das Römermuseum in Osterburken ab dem 8. Juni für drei Monate: Unter der Überschrift "Entike - Archäologie rund um Entenhausen" werden archäologische Motive aus Walt-Disney-Comics in den Blickpunkt gerückt.

Dass Asterix und Obelix viel und ständig mit den Römern zu tun haben, ist hinreichend bekannt. Der breiten Öffentlichkeit weniger geläufig ist, dass die Antike auch in Entenhausen, wo Walt Disneys Comic-Helden Donald Duck und Co. zu Hause sind, immer wieder eine große Rolle spielt. Von der Steinzeit über Ägypten bis Griechenland und Rom - Donald und Dagobert Duck, Goofy und Micky Maus sind regelmäßig auf Zeitreisen in anderen Epochen unterwegs.

Jetzt werden sie für mehrere Wochen zu Hauptfiguren am Eingangstor zum Limes in Osterburken. Die Sonderausstellung "Entike" im Marc-Aurel-Saal des Römermuseum zeigt die Verwendung archäologischer Motive in Disneys "Lustigen Taschenbüchern", die es seit über 50 Jahren gibt. In den in der Ausstellung präsentierten Comics ist zu sehen, wie sich die beliebten Disney-Helden in historische Ereignisse der Weltgeschichte einmischen.

"Die Ausstellung macht die Tragweite zwischen Ente und Antike deutlich, und dabei zeigt sich, dass hier (auch) ganz ernsthaft und seriös Archäologie betrieben wird", heißt es in der Ankündigung. Dies unterstrich auch der Leiter des "Limeseum" im Römerpark Ruffenhofen im Kreis Ansbach, Matthias Pausch, wo die Ausstellung zuletzt zu sehen war, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk mit Blick etwa auf Ausgrabungen oder darauf, dass antike Fundstücke ein Bauvorhaben zunichtemachten können.

Weiter wird herausgestellt, dass historische Orte in den Comics oft sehr detailliert und wirklichkeitsgetreu gezeichnet sind. In der komprimierten Darstellung der gezeichneten Geschichten könne man "schier mehr lernen, als aus einem Schulbuch", zitierte der Sender den Museumsleiter, der sagt: "Da kann man als Archäologe nicht meckern."

Im Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg in Osterburken ist die Ausstellung "Entike - Archäologie rund um Entenhausen" vom 8. Juni bis 9. September zu sehen. Geöffnet ist das Römermuseum dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldung von Gruppen bzw. Führungen unter Telefon 06281/415266.