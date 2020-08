Von Joachim Casel und Helmut Frodl

Ravenstein. Ein neuer Geist des Miteinanders ist in Ravenstein eingezogen. Ein gerüttelt Maß Anteil daran hat der neue Bürgermeister Ralf Killian, der zusammen mit dem Gemeinderat schon vieles aufgearbeitet hat und Zukunftsprojekte entwickelt. Die RNZ sprach mit ihm:

Herr Bürgermeister Killian, Sie hätten sich sicher einen besseren Start in die Amtszeit vorstellen können, als zeitgleich mit dem Pandemie-Beginn ...

Ja, das ist richtig, letztendlich war die offizielle Einführung am 5. März die einzige und bis dato letzte Veranstaltung in dieser Größenordnung. Die Arbeit in der Verwaltung (bedingt durch Schichtarbeit) war nur eingeschränkt und mit den kommunalen Gremien (Gemeinderat, Ortschaftsrat) nahezu gar nicht möglich. Die Option via Internet wurde rege in Anspruch genommen, der Austausch hat nach meiner Auffassung gut funktioniert. – Der persönliche Kontakt läuft langsam an und wird hoffentlich bald wieder vollumfänglich möglich sein.

Positiv in der Pandemie-Zeit war die Möglichkeit zur Aufarbeitung von anstehenden Aufgaben in der Stadt Ravenstein, hier sind wir auf einem guten Weg.

Die Alte Schule Hümgheim soll saniert werden. Foto: Frodl/Casel

Kann man die coronabedingten finanziellen Folgen für die Stadt Ravenstein derzeit schon beziffern?

Genaue Zahlen können wir derzeit noch nicht liefern. Wir können aber sagen, dass durch die finanzielle Unterstützung der Bundes- und Landesregierung größere finanzielle Folgen für die Stadt Ravenstein ausbleiben bzw. überschaubar sind. Wie es mit Corona im Herbst oder im nächsten Jahr weitergeht wissen wir aber alle nicht. Es bleibt zu hoffen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben und uns kein weiterer Lockdown bevorsteht.

Ravenstein hat trotz seiner überschaubaren Größe Stadtrechte. Sind Sie ein bisschen stolz darauf und können Sie unseren Lesern erklären, wie das mit den Stadtrechten gekommen ist?

Die Bezeichnung "Stadt" wirkt nach außen immer groß und hat schon etwas für sich. Kaufen können und geschenkt bekommen wir dafür aber leider nichts.

Der Ortsteil Ballenberg erhielt im Jahr 1306 die Stadtrechte verliehen, die auf den Grafen Bobbo I., der seine Residenz in Krautheim hatte, zurückzuführen waren. Im Jahre 1971 ging das Stadtrecht im Rahmen der Gebietsreform auf die Stadt Ravenstein über.

Hintergrund Die indiskreten 13 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja, sehr gut – es war die Hauptversammlung des Sängerbundes Badisch-Franken an einem Sonntag im Schloss in Merchingen. Genauso gut erinnere ich mich aber auch an den ersten Tag im Rathaus, mit einem sehr herzlichen Empfang durch die Kolleginnen und Kollegen. 2 Welchen Beruf außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen? Bürgermeister war mein Traumberuf und ich habe es noch nicht bereut. Begeistern könnte man mich auch für die Städteplanung. 3 Beschreiben Sie Ihre Stadt mit drei Schlagworten ... Ravenstein ist mit seinen Menschen, Ländlich, Lebens- und Liebenswert (LLL). 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften … ehrgeizig, Schaffer, zielorientiert. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? Lieblingssongs kann ich ihnen spontan nicht nennen, ich höre alles was im Radio läuft. Dafür könnte ich Ihnen drei Lieblingsspeisen nennen!. 6 Worüber können Sie lachen? Über einen tollen Witz und gute Karikaturen. 7 Und was finden sie zum Weinen? Scharfe Zwiebeln beim Schneiden! Scherz beiseite. Die Entwicklung in manchen Bereichen gibt mir zu denken und stimmt mich nachdenklich.. 8 Wovor haben Sie Angst? Vor großen oder unberechenbaren Tieren! 9 Ihre größte Leidenschaft? Da gibt es mehrere, wie zum Beispiel das Kochen, Wald- und Gartenarbeiten! 10 Und Ihre größte Schwäche? Nicht ausruhen können, so lange noch Arbeit ansteht! 11 Mit wem würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Mit Jan Frodeno (Triathlet), diese sportliche Leistung ist für mich einfach überwältigend. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Zufriedenheit und Gesundheit im Kreise der Familie.. 13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie? Setze dir ein Ziel und arbeite darauf hin!

Gemeinderat und Verwaltung in Ravenstein sind derzeit dabei, ein Konzept für öffentliche Gebäude zu erstellen. Gibt es da schon Konkretes?

Hier sind wir noch ganz am Anfang, die Idee ist geboren und wurde auch schon in den kommunalen Gremien angesprochen. Aus der Idee sollen in Klausurtagungen Ansätze für weitere Überlegungen erarbeitet werden. Auf dem Weg bis zur Lösungsfindung werden alle Beteiligten eingebunden.

Ein herausragendes Bauwerk ist das Schloss. Sind die erhobenen brandschutzrechtlichen Auflagen für die Stadt zu stemmen?

In einem ersten Schritt wurden durch ein Büro für Brandschutz die notwendigen Maßnahmen erarbeitet, die noch in Genehmigungsunterlagen unter Berücksichtigung von Brandschutz, Statik, Baurecht und Denkmalschutz eingearbeitet werden müssen. Mit einem Planungsbüro stehen wir in Verbindung. Die Vergabe eines Planungsauftrages ist vorgesehen. Über die Kosten der umfangreichen Maßnahmen können wir noch nichts sagen, hier bleibt abzuwarten was überhaupt in diesem historischen Gebäudekomplex mit Hotel, Veranstaltungsräumen, Vereinsräumen und Heimatmuseum möglich ist.

Können Sie eine Prognose abgeben, wann das Schloss wieder für größeren Publikumsverkehr geöffnet werden kann?

Es bleibt abzuwarten in welchem Umfang das Schloss zukünftig für Veranstaltungen zu Verfügung steht. Derzeit sind Veranstaltungen – lässt man Corona außer Betracht – bis maximal 200 Personen in den Veranstaltungsräumen möglich.

Der Golfplatz ist einer der touristischen Anziehungspunkte in Ravenstein. Foto: Frodl/Casel

Bleiben wir bei herausragenden Bauwerken. Im Stadtgebiet Ravenstein gibt es zahlreiche historische Gebäude (Heilighaus in Oberwittstadt, Kirchen in den Stadtteilen ...), die zum Teil renovierungsbedürftig sind. In vielen Fällen ist die Stadt nicht der Eigentümer. Inwieweit kann sie trotzdem Einfluss nehmen auf die Restaurierung und damit auf eine optische Aufwertung des Ortskerns?

Ein Ansatz waren in der Vergangenheit und sind in der Zukunft die derzeit laufenden Ortsflurbereinigungsverfahren in fünf Stadtteilen, hier wird durch die Aufwertung des Wohnumfeldes ein Anreiz geschaffen, im privaten Bereich nachzuziehen. Eine Möglichkeit zur Umsetzung von Maßnahmen in diesem Bereich besteht durch Förderprogramme, wie z.B. das Förderprogramm "Entwicklung ländlicher Raum (ELR)". – Entscheidend für die Investition in historische Gebäude ist deren spätere Nutzung. Hier ist es unabdingbar, ein Nutzungskonzept aufzustellen.

Unerwünschter Leerstand (Wohn- oder Geschäftshäuser) im innerörtlichen Bereich ist allgemein ein Thema für viele Kommunen. Wie sieht es hier in Ravenstein aus?

Auch in Ravenstein ist dies ein Thema. Es gestaltet sich aber schwierig, da die Gebäude überwiegend im privaten Besitz sind und die Kauf-, Abbruch- oder Sanierungskosten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu hoch sind. Hier muss zur Verbesserung der Situation und zur sinnvollen Nutzung innerörtlicher Potenziale insbesondere im ländlichen Bereich ein Umdenken stattfinden.

Der Kindergarten Oberwittstadt soll erweitert werden. Foto: Frodl/Casel

Gedanken macht man sich in Ravenstein auch um eine Neustrukturierung von Schule und Kindergarten. Wie weit sind diese Überlegungen mittlerweile gereift?

Wir stehen hier ganz am Anfang. Die Vorarbeiten in der Verwaltung haben gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht.

Das Thema Kindergarten und Schule ist bei den anstehenden Maßnahmen in Ravenstein vorrangig einzustufen. Mit der seit einigen Jahren hohen Geburtenrate muss gemeinsam eine Lösung gefunden werden. Die ersten Entwicklungen wurden in einer vor kurzem stattgefunden Klausurtagung mit den kommunalen Gremien und den Leitungen der Einrichtungen besprochen. Jetzt gilt es, die erarbeiteten Lösungsansätze aus der sehr konstruktiven Tagung anzugehen. Thema ist in erster Linie die Standortfrage mit Grundstücksverhandlungen. Weiter folgen werden Planungen unter rechtzeitiger Einbeziehung der Beteiligten.

Welche gravierenden Einschränkungen neben den Finanzen brachte Corona für die Stadt Ravenstein und für Sie persönlich?

Die Corona-Pandemie musste von der Verwaltung organisiert und die notwendigen Entscheidungen aufgrund der Vorgaben von Bund und Land getroffen werden. Vom Neckar-Odenwald-Kreis wurden wir vorbildlich informiert. Mit den Maßnahmen im Bereich öffentliche Gebäude, Kindergarten, Schule und Versorgung von Risikopersonen u.a. war die Verwaltung gefordert. Alle Beteiligten, ob in der Verwaltung oder außerhalb, haben hier eine super Arbeit geleistet.

Persönlich gesehen war das Leben mit Amtsantritt auf "NULL" eingeschränkt, was etwas Unbekanntes und Neues – nie Vorstellbares – an den Tag legte. Massive Einschränken und Auswirkungen bis in den engsten Familienkreis waren eine neue Erfahrung. Zum Glück hatten wir in Ravenstein und im familiären Umfeld keine schwerwiegenden Fälle.

Welche großen Herausforderungen wollen Sie in Ravenstein zusammen mit dem Gemeinderat in Bälde meistern?

Vor uns als Gemeinderat und Verwaltung stehen eine Vielzahl von kommunalen Pflichtaufgaben, die es gilt anzugehen. Die örtlichen Gegebenheiten und der finanziell zur Verfügung stehende Rahmen werden hierbei die entscheidenden Kriterien bei der Umsetzung sein. Vorrang werden wir dem Kindergarten und der Schule sowie den Brandschutzmaßnahmen einräumen, danach werden Punkte wie Gebäudekonzept, Friedhöfe, Feuerwehr, Straßen und Wege usw. angegangen. Nach einer intensiven Vorarbeit sollen mit allen Beteiligten sinnvolle Lösungsansätze erarbeitet und zukunftsweisend umgesetzt werden.

Ravenstein ist eine Flächengemeinde mit sechs Ortsteilen am südöstlichen Rand des Neckar-Odenwald-Kreises. Ist diese Randlage Nachteil oder eher Chance?

Wir sehen uns mit direkter Anbindung an die Autobahn nicht als Randlage. Im Vergleich mit den Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis sind wir als Flächenkommune mit circa 3000 Einwohnerinnen und Einwohner, verteilt auf sechs Stadtteile und einer Fläche von etwa 56 km², schon benachteiligt.

Für alle Stadtteile sind die vorhandenen Einrichtungen wie Feuerwehren, Veranstaltungsräume, Friedhöfe, Straßen, Wasserversorgungs- und Abwassereinrichtungen, Gemeindeverbindungsstraßen, Feldwege und sonstige öffentliche Gebäude in der Unterhaltung eine große Herausforderung. Auch die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen ist nicht einfach. Durch die vorgesehene Erarbeitung von Konzepten in vielen Bereichen sehen wir in der Zukunft von Ravenstein auch Chancen.

Ein touristisches Aushängeschild in der Stadt ist die Alla-Hopp-Anlage in Merchingen. Hätte Sie gerne weitere Objekte dieser Art im Stadtgebiet?

Die Alla-Hopp-Anlage ist ein Anziehungspunkt in der Region und kann von daher als Aushängeschild betrachtet werden. Im Bereich des Tourismus kann in Ravenstein noch etwas entwickelt werden. Hierbei denken wir zum Beispiel über die Erweiterung des Radwegenetzes und die Einbindung der vorhandenen Einrichtungen nach.