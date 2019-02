Der neue Rippberger Schulleiter Martin Eck wurde in sein Amt eingeführt. Das Foto zeigt (v. l.) die Ortsvorsteher Ute Peper und Wolfgang Stich, Stadtoberamtsrat Helmut Hotzy, Pfarrer Josef Bregula, Bürgermeister Markus Günther, Schulleiter Wolfgang Kögel, Schulleiter Martin Eck, Schulamtsdirektor Peter Frey sowie die Ortsvorsteher Winfried Kister, Norbert Wörner und Heinrich Hennig. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Rippberg. (hape) Ein freudiges Ereignis gab es am Donnerstag an der Rippberger Grundschule zu feiern: die Amtseinführung des neuen Schulleiters Martin Eck. Für den passenden Rahmen im Bürgerhaus Rippberg sorgten die Flötengruppe unter der Leitung von Neli Krug sowie die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus Schule und Kommunalpolitik, die von Grundschullehrer Christoph Schmieder begrüßt wurden.

Für das Staatliche Schulamt Mannheim drückte Schulamtsdirektor Peter Frey seine Freude darüber aus, dass die Interimszeit nach dem Wechsel von Schulleiterin Miriam Englert-Hanak nach Hainstadt nun zu Ende gegangen sei. Frey bedankte sich beim engagierten Kollegium der Grundschule Rippberg: Alle hätten sich in bester Kooperation unterstützt und über ihre unterrichtliche Arbeit mit dafür gesorgt, dass der Schulbetrieb gut weitergelaufen sei.

Der Schulamtsdirektor ging auf den Werdegang von Martin Eck ein. Wären die Schülerzahlen an der Walldürner Werkrealschule stabil geblieben, wäre Martin Eck dort schon vor Jahren Konrektor geworden. Denn er wurde 2009 zum stellvertretenden Schulleiter bestellt. Eine Ernennung zum Konrektor sei ihm aber wegen damals rückläufiger Schülerzahlen verwehrt geblieben, was aber seinem beeindruckenden Engagement keinen Abbruch getan habe.

Dass Martin Ecks Weg dann im vergangenen Jahr nach Rippberg führte, sei auch Rektor Wolfgang Kögel zu verdanken. Die Möglichkeit, während der Interimszeit die Rippberger Schule und das Kollegium kennenzulernen, habe wohl mit den Ausschlag für die Bewerbung gegeben. In Rippberg herrsche eine ganz besondere Schulgemeinschaft, lobte Frey: Lehrern, Schülern, Eltern und der Ortsverwaltung sei die Schule sehr wichtig. Dies seien für Martin Eck gute Voraussetzungen für eine fruchtbare Weiterentwicklung der Schule. Jede Zeit ist von Veränderungen geprägt. "Eine große Aufgabe liegt vor Ihnen", sagte Frey, "aber wir sind alle zuversichtlich, dass Sie diese meistern."

Bürgermeister Markus Günther zeigte auf, dass die Aufgabe eines Lehrers eine äußerst wichtige sei: "Wer seine Schüler das ABC gelehrt, hat eine größere Tat vollbracht als der Feldherr, der eine Schlacht geschlagen", zitierte Günther den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibnitz. Deshalb erfülle die Schule in unserer Gesellschaft eine ganz zentrale Aufgabe.

Von daher freue er sich, dass in Martin Eck ein versierter Pädagoge mit großer Erfahrung die Leitung der Schule in Rippberg übernimmt. Dass die Schulbehörde diese verantwortungsvolle Aufgabe an Eck übertragen hat, hielt Günther für eine ebenso gute wie weise Entscheidung. Ein Schulleiter müsse heute nicht nur pädagogisches und fachliches Wissen, Einfühlvermögen und organisatorisches Geschicks mitbringen. Er sei auch als Kommunikator, Motivator und Mediator gefordert.

Wolfgang Kögel, geschäftsführender Schulleiter der Walldürner Schulen, überbrachte die Glückwünsche der sieben Nachbarschulen. "Die Schüler der Rippberger Grundschule haben einen Schulleiter bekommen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat", sagte Kögel und gab Eck wie seine Vorredner beste Wünsche mit auf den Weg.

Die Schule sollte ein Ort sein, an dem das individuelle Potenzial jedes einzelnen erkannt und Talente gefördert werden, sagte Elternbeiratsvorsitzende Andrea Weismann und gratulierte im Namen aller Schüler und Eltern.

Das Schlusswort hatte der neue Schulleiter. Martin Eck bedankte sich bei den Schülern der Werkrealschule Walldürn, den Grundschulkindern in Rippberg, bei den Kollegen und hier besonders bei Miriam Englert-Hanak und Wolfgang Kögel, bei den Eltern, beim Bürgermeister, Ortsvorsteher und den Hausmeistern sowie dem Bauhof und richtete den Blick darauf, wie es mit der Schule weitergeht.