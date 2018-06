Das sanierte Kolpingheim wurde eröffnet. Nun soll das Programm intensiviert und alle Generationen sollen ins Boot geholt werden. Die erste Veranstaltung für Groß und Klein, das "Bänklefest" fand gleich am Eröffnungstag statt. Fotos: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) Verkaufen oder renovieren? Das war die viel diskutierte Frage für die Mitglieder der Kolpingsfamilie, nachdem im Dezember 2015 ein Wasserschaden das 1956 erstmals eingeweihte Kolpingheim "Am Himmelreich 31" in Buchen ruiniert hatte.

Letztendlich entschied man sich in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juni 2016 für die Sanierung des beschädigten Gebäudes. Im Nachhinein wohl eine gute Entscheidung, denn schließlich blieb damit nicht nur das Kolpingheim bestehen, sondern es erstrahlt nun mit seinen hellen und modernen Räumlichkeiten im neuen Glanz.

Am Samstag um 18 Uhr weihten Kaplan und Präses Claudius Dufner und Pastoralreferentin Johanna Vehring es in Anwesenheit von Bürgermeister Roland Burger und Altbürgermeister Josef Frank sowie weiteren geladenen Gästen in einer liturgischen Feier im Garten des Kolpingheim ein.

"Da tat er sein Haus auf und rief uns hinein", zitierte Johanna Vehring passend zum Anlass in ihrer Begrüßung den Namensgeber des katholischen Gesellenvereins, Adolph Kolping. Dass das Kolpingheim eine Begegnungsstätte für viele sein soll, wünschte sie sich in ihrer weiteren Ansprache: "Es soll ein offenes und lebendiges Haus sein, es soll Platz bieten für Geselligkeit und Feste, für Groß und Klein."

Nachdem anschließend gemeinsam ein Lied unter Begleitung von einer Band, die sich aus Mitgliedern der Kolpingsfamilie rekrutierte, gesungen war, lasen alle Anwesenden gemeinsam die Geschichte des Zachhäus aus dem neuen Testament als "klingendes Evangelium", wie es Johanna Vehring bezeichnete: Kaplan Claudius Dufner verlas den Text zunächst allein, in einem zweiten Durchgang konnten die Gäste die Passagen, die ihnen wichtig erschienen, mitsprechen.

Kaplan Claudius Dufner segnete das Kolpingheim.

In seinem Gebet wünschte der Kaplan: "Durch die Leute, die hier zusammenkommen, sei dein Segen mitten unter uns spürbar." Daraufhin bat er um den Segen für das neue Haus. Zum Abschluss der Zeremonie wurde das Lied "Wir sind Kolping" gesungen.

Danach richtete die Vorsitzende der Kolpingsfamilie Buchen, Sandra Röckel, das Wort an die Gäste. Auf dem "Bänkle" stehend, auf dem hinterher jeder, der wollte, künstlerisch Wertvolles darbieten konnte, dankte sie sämtlichen Mitwirkenden und vor allem dem Altbürgermeister und Kolpingmitglied Josef Frank, ohne dessen Verhandlungsgeschick mit der Versicherung die Renovierung finanziell nicht zu stemmen gewesen wäre.

Zudem galt ihr Dank den vielen ehrenamtlichen Helfern, besonders denen vom Stammtisch der Kolpingsfamilie. Ludwig Lemp, der federführend die freiwilligen Arbeiten leitete, überreichte die Vorsitzende einen Essensgutschein für sämtliche Mitglieder des Stammtischs nebst ihren Frauen im Gasthaus "Zum Schwanen".

"Denn besonders die Rentner vom Stammtisch und die weiteren Mitglieder der Kolpingsfamilie, die ehrenamtlich mit anpackten, ermöglichten erst die Renovierung", wie Sandra Röckel im Gespräch mit der RNZ mitteilte. Vor allem die Installation der Elektrik sowie den Aufbau des Bodens im oberen Stockwerk hätten die rüstigen Rentner übernommen. Zudem kümmerten sie sich um die Pflege der Außenanlage.

Insgesamt bietet das Kolpingheim nun auf jedem seiner zwei Stockwerke eine Fläche von knapp 80 Quadratmetern. Im Obergeschoss befindet sich eine Mietwohnung, im Erdgeschoss sind die Vereinsräumlichkeiten mit einem großen, hellen Saal, einer Küche und einer behindertengerechten Toilette. Außerdem gibt es einen barrierefreien Zugang.

Ein gutes Jahr hätten die Bauarbeiten, die von der Buchener Architektin Alexandra Wolfram geleitete wurden, gedauert, bis das neue Heim im Dezember letzten Jahres bezugsfertig war, berichtete Sandra Röckel.

Die Kosten wurden laut Informationen der Kassiererin, Birgit Kieser, durch eigene Einnahmen aus den Fastnachtsabenden, die die Kolpingsfamilie veranstaltet, sowie dem Versicherungsgeld getragen.

Die Zukunft sieht des Heims sieht sie ähnlich zum eingangs von der Pastoralreferentin erwähnten Wunsch nach einer offenen Begegnungsstätte: "Wir wollen künftig das Programm intensivieren und dabei möglichst alle Generationen ins Boot holen. Es sollen offene Veranstaltungen sowie Vorträge angeboten werden."

Nach der feierlichen Einweihung lud die Kolpingsfamilie die Gäste zu einem Sektempfang. Anschließend ließ man den Abend bei Speis und Trank sowie geselligem Beisammensein ausklingen. Für beste Unterhaltung sorgten die Beiträge vom "Bänkle" aus.