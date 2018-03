Walldürn. (rca) Ein Pferd ausführen, es putzen und sogar darauf reiten - dieser Traum vieler Kinder scheitert zuweilen am Portemonnaie der Eltern. Damit die edlen Vierbeiner in der Weihnachtszeit zumindest manchen Kindern das Leuchten in die Augen treiben, beteiligt sich der Reitclub Auerberg an der Aktion "Zeit mit Pferd zu verschenken" und verlost unter allen Bewerbern bis zum 17. Dezember ebendiese Zeit mit einem Pferd.

Bewerbungen nimmt der Reitclub per E-Mail an reitclub.wallduern@web.de entgegen. Die Gewinner werden am 23. Dezember bekannt gegeben.